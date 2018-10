Sporting à beira de perder novo treinador: Marco Silva de saída do Sporting

O jornal desportivo «A Bola» foi o primeiro a avançar com a informação, agora já disseminada também no «Record» e «OJogo» - Marco Silva, sabe também Vavel Portugal, está de saída do Sporting e a separação entre o clube de Alvalade e o treinador estará perto de ser consumada, não dependendo sequer do resultado da final da Taça de Portugal.

Depois de uma temporada bastante conturbada, onde as condições de trabalho não foram as ideais, Marco Silva não pretende continuar a laborar no Sporting, devido à má relação vivida com o presidente Bruno de Carvalho - relembramos que, em Dezembro de 2014, o caldo entornou e ambos criaram uma profunda cisão que nunca seria esquecida.

A partir dessa quezília, que resultou num informal despedimento nunca concretizado no papel, Marco Silva e Bruno de Carvalho não mais se entenderam, limitando-se a esperar pelo final da temporada para seguirem os seus distintos caminhos. O treinador ex-Estoril pretende sair e a direcção vê com bons olhos a sua decisão, ou não tivesse já, em Dezembro, pretendido forçar a saída do jovem técnico.