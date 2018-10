Imprensa turca garante: Bruma associado ao FC Porto

O extremo Bruma pode ser reforço do FC Porto para a próxima temporada. A garantia é dada pela imprensa desportiva turca que noticia o interesse dos azuis e brancos na situação do jovem extremo no Galatasaray. A mesma imprensa adianta que os 'dragões' estão dispostos a pagar cerca de 10 milhões de euros pelo passe do internacional português.

Todavia, e a confirmar-se o interesse, a transferência muito dificilmente se realizará. Em 2013, aquando da assinatura do contrato, ficou fixada uma cláusula que impede Bruma de representar outro clube em Portugal que não seja o Sporting.

Ainda assim, tais impedimentos laborais são passíveis de revisão jurídica nas instâncias internacionais que regulam direitos do trabalho - recorde-se que Bruma saiu de Alvalade em litígio com o Sporting, precipitando a quebra da ligação com o clube onde fora formado.