Benfica no grupo exclusivo patrocinado pela Fly Emirates

A equipa encarnada tem, a partir de 2015/2016, novo patrocínio nas camisolas da formação principal - e não é um patrocínio qualquer. A Fly Emirates patrocina um grupo muito restrito de equipas, entre as quais estão, por exemplo, o Real Madrid, o AC Milan, o Arsenal (clube que cedeu o naming do estádio à companhia) e o PSG.

O acordo com a companhia aérea foi anunciado na passada Terça-feira, numa cerimónia decorrida no Estádio da Luz, com o intuito de apresentar os novos equipamentos para a época de 2015/16, pelo presidente Luís Filipe Vieira.

Os valores deste acordo não foram revelados, mas certamente renderão mais que o anterior patrocínio do Benfica com a PT - «É um bom acordo tanto para o Benfica como para a Emirates», afirmou o presidente encarnado.

Além dos lucros que este patrocínio trará ao Benfica, é certo que fazer parte de um grupo tão restrito como este será uma mais-valia comercial para o clube. «Ser patrocinado pela Emirates é fazer parte de um restrito grupo do qual muitos queriam fazer e vamos honrar essa responsabilidade», afirmou o Presidente Luís Filipe Vieira. Quanto a Tim Clark, director da Fly Emirates, foram estas a sua declaração mais basilar: «O Benfica mostrou ser a maior força do futebol português».

«Ao aumentarmos hoje a nossa ligação com o Benfica reforçamos o nosso compromisso no que diz respeito ao patrocínio de modalidades desportivas em todo o mundo, uma estratégia de marketing que adoptámos pouco depois de celebrarmos o nosso 30º aniversário. Enquanto um dos principais clubes na Europa e com um enorme apoio a nível internacional, o Benfica reúne todas as condições para fazer parte do portfólio de patrocínios da Emirates», explicou Tim Clark.

Posto isto, o Benfica poderá lucrar bastante com este novo patrocínio e torná-lo numa mais valia, uma vez que faz parte de um grupo tão exclusivo, à partida até à época de 2017/18.