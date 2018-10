Liga NOS 2014/2015 termina: Confira a tabela classificativa

Confira aqui a tabela classifcativa da Liga NOS 2014/2015, vencida pelo bicampeão Benfica. O FC Porto ficou no segundo lugar, com o Sporting e fechar o trio do topo. Com uma larguíssima margem de desvantagem, o SC Braga ficou-se pelo quarto lugar (a 18 pontos dos Leões) e o rival minhoto Vitória SC fechou o «top 5».

A Braga e Vitória juntou-se o Belenenses na aventura da Europa, assegurado que foi o sexto lugar; Gil Vicente e Penafiel foram despromovidos para a Segunda Liga, enquanto Boavista, Académica, Vitória de Setúbal e Arouca respiraram de alívio, garantido a permanência (primeiro o Boavista e depois os restantes, na jornada passada apenas).