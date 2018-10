Oficial: Alberto Bueno reforça o ataque portista para 2015/2016

A confirmação oficial da transferência de Alberto Bueno para a invicta consumou-se na passada segunda feira através do site do FC Porto. O avançado de 27 anos reencontrará o técnico Julen Lopetegui, trocando o Rayo Vallecano pelos Portistas, com um contrato válido até junho de 2020.

Saga espanhola continua para 2015/2016

Para colmatar a (mais que) possível saída de Jackson Martínez do Dragão, destaque para o primeiro reforço dos azuis e brancos para a próxima época. O dianteiro Alberto Bueno, de 27 anos, assinará por 5 temporadas com uma cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros. Para o jogador será um desafio aliciante, tratando-se de uma oportunidade única para se afirmar definitivamente como goleador. «Tenho muita vontade e ambição de mostrar o meu trabalho. Quero melhorar o meu jogo e os meus números mas não me limito a marcar golos. Estou ansioso pelo inicio da temporada», afirmou o jogador em entrevista ao site do emblema portista.

Reencontro com Julen Lopetegui

Enquanto jogador do Real Madrid B, o avançado recorda com agrado os tempos em que foi orientado por Julen Lopetegui na temporada 2008/2009. «Aprendi muito com ele e estou muito contente por voltar a trabalhar com Lopetegui. Assim que percebi o desejo dele em me contratar, nem pensei duas vezes», referiu o jogador espanhol.

Formado pelos galácticos de Madrid, o ponta-de-lança representou também clubes como o Derby County ou o Valladolid, transferindo-se esta época para Portugal depois de ter feito as delicias dos aficionados do Rayo Vallecano na época que agora terminou. O atleta não esconde que os ex-dragões Abdoulaye e Licá foram importantes para tomar uma decisão, transmitindo ao espanhol a mística e a grandeza do emblema azul-e-branco.

Os números do avançado são interessantes, tendo somado 36 partidas das quais resultaram 17 tiros certeiros. Depois da política da temporada passada, os dragões continuam a recorrer ao futebol espanhol para se reforçar. Com Bueno, o porto ganha um jogador móvel, evoluindo taticamente e com um instinto goleador que promete levar ao rubro os adeptos do Porto, depois de uma época desastrosa dos comandados de Lopetegui.