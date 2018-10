Oficial: Luiz Adriano reforça ataque do AC Milan

O AC Milan oficializou, esta quinta-feira, a contratação do avançado brasileiro Luiz Adriano de 28 anos. Os «rossoneri» chegaram a acordo com o Shakhtar Donetsk, numa transferência cujo montante deve rondar os 8 milhões de euros. O jogador, que representava o clube ucraniano desde a época 2007/08, assinou um contrato válido para as próximas 5 temporadas com os italianos, devendo integrar os trabalhos da equipa nos próximos dias.

Na última época, o reforço marcou 21 golos em 33 jogos, sendo que 9 dos tentos foram concretizados na Liga dos Campeões. Com a chegada do internacional brasileiro, o ataque do AC Milan ganha uma opulência assinalável - o ex-Shakhtar é a segunda compra para o sector de ataque, depois do goleador colombiano Carlos Bacca ter também rubricado contrato com o clube milanês, que aposta forte na renovação.

O AC Milan tem andado pelas ruas da amargura desde que a Juventus voltou a dominar o futebol italiano, quedando-se por classificações embaraçosas na liga italiana; agora, renovada a condição financeira e parte da administração directiva, o clube de Milão aposta forte no investimento do plantel - Bacca e Luiz Adriano são dois triunfos ofensivos que prometem golos e dão esperança aos adeptos «rossoneri».