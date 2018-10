VAVEL avança: Maxi Pereira prestes a assinar pelo Galatasaray

Maxi Pereira está prestes a definir o seu futuro profissional e o Galatasaray está na linha da frente para convencer o lateral uruguaio; os turcos têm demonstrado interesse continuado nos serviços do internacional sul-americano e a choruda oferta contratual colocada em cima da mesa agrada ao ex-jogador do Benfica.

O uruguaio de 31 anos expirou contrato com as águias no passado dia 30 de Junho e o diferendo do clube da Luz com o agente Paco Casal levou a uma ruptura que parece ser irremediável - no entanto, o Benfica ainda mantém uma réstia de esperança na permanência do lateral. Mas a verdade é que é o Galatasaray o destino mais provável para Maxi prosseguir a carreira. Tal como VAVEL Portugal adiantara no início de Maio, o clube turco sempre esteve na frente da corrida pelo defesa direito.

O clube turco tem a concorrência do rival Fenerbahçe, mas a apetecível proposta de dois milhões brutos por ano durante três anos deverá ser suficiente para convencer Maxi Pereira, que representou o Benfica desde 2007/2008, a mudar de ares, rejeitando assim o cenário ventilado pela imprensa lusa de que Maxi estaria a caminho do FC Porto. VAVEL sabe que os dragões apresentaram uma proposta mas o uruguaio sempre preferiu rumar a outro campeonato.

Por estes dias, Maxi está reunido com a família, após ter terminado a sua participação na Copa América, e a decisão final sobre o seu futuro estará presa por dias; a imprensa turca desportiva dá conta do real interesse do Galatarasay e coloca, em sintonia com a informação avançada no dia 5 de Maio por VAVEL, o jogador de 31 anos na rota do clube da capital turca, Istambul.