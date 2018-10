19/03/2002: Quando o jovem Arda Turan se cruzou com o craque Luis Enrique

Quando o internacional turco Arda Turan foi apresentado no seio da sua nova família catalã, lembrou-se de um episódio caricato - num jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, a 19 de Março de 2002, o Barcelona enfrentou o Galatasaray na cidade capital da Turquia, Istambul.

Naquela altura, o então pequeno Arda Turan jogava nas categorias jovens do Galatasaray e Luis Enrique era uma das principais figuras do Barcelona dentro das quatro linhas. Por coincidência, o jogo acabou por ser decidido por um golo do actual treinador dos catalães, que conquistou a tripla em 2014/2015 (Taça do Rei, La Liga e «Champions»).