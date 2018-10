Artur Moraes ruma à Turquia para representar o Osmanlispor FK

O ex-guardião brasileiro dos encarnados, Artur Moraes, foi confirmado no Osmanlispor FK, este passado Sábado. O guarda-redes de 34 anos ficou com passe na mão, após quatro temporadas de águia ao peito, escolhendo rumar ao clube de Ankara, fundado em 1978.

Depois de ter terminado contrato com o Benfica, o guarda-redes brasileiro começou a busca por novos projectos, e encontrou no clube turco, um desafio bastante interessante. O contrato é válido por 2 épocas. No Benfica Artur estava sem espaço, tendo perdido a titularidade para o compatriota Júlio César, não sem antes ter perdido a baliza para Jan Oblak, na época 2013/2014.

O guarda-redes efectuou 144 jogos com a camisola do Benfica, entre 2011 e 2015, sendo dono indiscutível da baliza dos encarnados nas duas primeiras épocas na Luz. Deixará Portugal depois de uma estadia de cinco anos (chegou em 2010 ao SC Braga).

«Estou muito feliz com esta nova etapa na minha carreira. Foi difícil para mim deixar o Benfica, um clube que amo, mas a persistência dos responsáveis do Osmanlispor em me contratarem fazem com que esteja muito otimista em relação ao futuro», afirmou após a tomada de decisão.