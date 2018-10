Rumo ao campeonato espanhol: Bruma assina pela Real Sociedad

Bruma defenderá as cores da Real Sociedad depois de uma boa época na Turquia. O avançado decidiu deixar o Galatasaray, satisfeito com o seu trabalho e conquistas, «já ganhei tudo no Galatasaray e é a hora certa para sair» - afirmou o extremo português.

Esta transferência só se realizou depois do Sporting analisar o caso e dar a sua resposta, informando que não iria accionar o seu direito de opção, previsto no contrato com os turcos. Com os leões fora da jogada, o negócio realizou-se com mais rapidez. Bruma vai mesmo representar a Real Sociedad nas próximas 4 épocas. Uma por empréstimo e as outras três com um custo de 8 milhões de euros, a fim de comprar o jogador - opção de compra a exercer até ao final da época.

De qualquer das maneiras, paira, ainda, uma grande especulação neste negócio - rumores de que Bruma sairá para o FC Porto depois do empréstimo por um ano à Real Sociedad, contornando assim a cláusula do Sporting que impedia o jogador de se transferir do Galatasaray para um rival do Sporting (FC Porto, Benfica e Sp. Braga) a título definitivo, são uma ameaça aos Leões.

O central mexicano Reyes (pouco utilizado no FC Porto) poderá estar também envolvido nesta especulação, funcionando como moeda de troca. Não há qualquer confirmação mas Bruma já referiu que não tem interesse em voltar a Portugal e, que, a voltar, o seu clube será sempre o Sporting, «FC Porto? É um grande clube, mas em Portugal o meu é o Sporting», afirmou o extremo de 20 anos.