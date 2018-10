Passagem falhada pelo Dragão: Ricardo Quaresma de saída para o Besiktas

Ricardo Quaresma vai-se transferir para o Besiktas, rendendo uma verba a rondar 900 mil euros. O jogador chegou ao reino do Dragão com a promessa de revitalizar a equipa e e devolver mística caseira a uma equipa descaracterizada, mas a verdade é que os títulos foram uma miragem e Quaresma apenas a espaços conseguiu fazer sorrir os adeptos.

Neste momento, falta apenas a assinatura do jogador num contrato de dois anos - o presidente do Besiktas, Fikret Orman, assume um discurso algo cauteloso: «estamos a conversar, sem abdicar dos nossos princípios. Uma pequena quantia teria de ser paga pela transferência. Estamos na recta final das conversações mas há critérios financeiros que importa esclarecer. O Besiktas rege-se pela sua política. Se os jogadores se comprometerem com esses princípios, as transferências podem acontecer. Quando Quaresma saiu, há três anos, foi uma decisão correcta. Se agora regressar, é porque é uma decisão correta do ponto de vista financeiro e desportivo».

É também ventilada a possibilidade do extremo rumar ao Fenerbahçe, que acena com um ordenado muito mais vantajoso e uma equipa ambiciosa repleta de estrelas; o Besiktas paga 1,2 milhões de euros anuais e a equipa de Vítor Pereira 2,5 milhões de euros. A segunda passagem de Quaresma pelo Dragão ficou marcada pela má relação entre o extremo português e o técnico espanhol Julen Lopetegui, acentuada pela recente entrevista a um semanário português em que o jogador de 31 anos afirmou haver falta de mística no plantel portista.