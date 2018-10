FC Porto: Pablo Osvaldo e Aly Cissokho são reforços garantidos

Dia agitado no reino do Dragão: o FC Porto garantiu as contratações do avançado Pablo Osvaldo e do defesa lateral Aly Cissokho. O argentino de 29 anos assinou um vínculo de uma temporada (com duas adicionais de opção) e apresentou-se no treino com os restantes colegas; o defesa francês de 27 anos assinou também por uma época, mas em regime de empréstimo, cedido pelo Aston Villa, e também se juntou ao apronto físico do dia.

Pablo Osvaldo chega ao FC Porto com o carimbo de matador controverso e irreverente, aumentando as fileiras do ataque portista, que conta já com Alberto Bueno, Vincent Aboubakar e Adrián López. «Estou muito contente por estar aqui e com muita vontade de começar. Estou honrado porque o FC Porto é um grande clube», afirmou ao Porto Canal. «O FC Porto é um clube importante e temos de ganhar tudo o que seja possível e ganhar todos os jogos», rematou.

O argentino será o substituto do goleador colombiano Jackson Martínez, que ingressou no Atlético Madrid por 35 milhões de euros; na defesa, o retornado Aly Cissokho, que militou no FC Porto durante a temporada 2008/2009, será a sombra do titularíssimo internacional brasileiro Alex Sandro, jogador muito cobiçado por vários clubes europeus. Cissokho abandou o Porto em 2009/2010, rendendo 15 milhões de euros ao Dragão (reforçando o Lyon) e agora será o potencial substituto de Alex Sandro, caso este seja transferido.

«Estou muito contente por regressar. Já lá vão seis anos, o tempo passa rápido, mas nunca me esqueci do FC Porto, que me projectou e me deu a possibilidade de jogar ao mais alto nível. Tinha de aproveitar a oportunidade quando o FC Porto me contactou», declarou o jogador, que traçou o seu percurso em clubes como o Lyon, Liverpool, Valência e Aston Villa, tendo, antes de rumar pela primeira vez ao Porto, passado pelo Vitória de Setúbal.