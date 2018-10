Hervé Renard: Mónaco mais forte que na época passada

Para Hervé Renard, o Lille não terá um jogo fácil esta Sexta-feira quando defrontar o Mónaco. A equipa do principado esta mais forte e as contrataçoes realizadas até agora permitem que a equipa possa disputar o titulo com o PSG esta época.

«Teremos que ser muito solidarios em termos defensivos, porque so defendendo bem, poderemos sair melhor em acções ofensivas.» Esta é a estratégia que Hervé Renard irá utilizar amanhã para defrontar uma equipa que como o próprio afirma, dispõe de uma linha ofensiva excepcional. Ainda de acordo com o treinador da equipa do Lille, será preciso jogar com rigor e inteligência, ele que afirmou ainda, «defrontar Toulalan, João Moutinho, El Shaarawy, Bernardo Silva, Martial, Carrillo que pode entrar no jogo e em dez segundos conseguir uma ocasiao de golo... e com jogadores que sabem exactamente o que fazer em termos defensivos. Está mais forte que o ano passado, eles podem conseguir grandes coisas, creio mesmo que a disputa do titulo este ano sera entre parisienses e monegascos.»

Ainda assim o Lille espera ganhar o jogo, apesar da derrota na ronda anterior a confiança da equipa esta intacta, e esperam conseguir um bom campeonato alias, o treinador deu mesmo o exemplo do Lyon que na época passada nao começou muito bem, e depois fez o campeonato extraordinario.

Quanto ao Mónaco, Leonardo Jardim deverá utilizar o mesmo onze com excepçao a Bernardo Silva que desta vez deverá surgir como titular, juntando assim a Ivan Cavaleiro, Ricardo Costa e João Moutinho. Quanto a Helder Costa ainda não será neste jogo que o jovem emprestado pelo Benfica tera a sua primeira oportunidade.