Resultado Tondela x Sporting na Liga NOS (1-2)

O Sporting atacava mais com o coração do que com a cabeça e foi na última jogada do desafio, que Gelson Martins acabado de sair do banco, foi derrubado por Murillo na grande área. Adrien Silva não desperdiçou e deu os três pontos justos, mas muito sofridos à formação leonina. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão em directo, e. Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

A equipa de Vítor Paneira lutou com as suas armas, apostando no contra-ataque e em lances de bola parada, e foi assim que chegou ao empate com Luís Alberto aproveitar os ressaltos e com a mão e o peito a igualar.

Foi tirada a ferros esta vitória do Sporting sobre o promovido e estreante Tondela. Um golo de Adrien Silva na transformação de uma grande penalidade, deu os primeiros três pontos aos leões.

FINAL DA PARTIDA O SPORTING DERROTA O TONDELA POR 1-2!

90+7' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Adrien Silva não falha e bate Matt Jones.

90+6' Cartão amarelo para Luís Alberto por protestos.

90+4' Grande penalidade a favor do Sporting!!! Murillo derruba Gelson Martins.

90' Vão jogar-se mais cinco minutos.

90' Alteração no Sporting saiu João Mário e entra Gelson Martins.

88' Substituição no Tondela saiu Machado e entra Guzzo.

82' Substituição no Tondela, saiu Tinoco e entra Nuno Santos.

77' Nathan Júnior atirar fraco para as mãos de Rui Patrício.

72' Alteração no Sporting saiu Teo Gutierrez e entra Montero.

71' Substituição no Tondela, saiu Hélder Tavares e entra Bruno Monteiro.

68' Alteração no Sporting, saiu Bryan Ruiz e entra Mané.

67' Machado descaído na direita remata por cima da barra.

63' Remate de Carrillo e boa defesa de Matt Jones.

Sem nada o fazer prever o Tondela empata numa bola parada.

57' GOOOLLLOOO DO TONDELA!!! Livre da direita e ao segundo poste a bola ressalta em Luís Alberto e entra na baliza.

55' Calcanhar de Carrillo e Slimani na área em boa posição atira por cima.

53' Cartão amarelo para Adrien Silva por derrubar Murillo.

49' Livre directo de Jefferson, mas por cima da baliza do Tondela.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O SPORTING!

Em cima dos quinze minutos João Mário rematou a bola desviou em Kaká e entrou nas redes do Tondela. A partir daqui a equipa leonina podia ter aumentado a vantagem ainda mais. Veremos se na segunda parte o Tondela consegue levar perigo para Rui Patrício, ou se o Sporting vai dilatar o marcador.

O Tondela até entrou bem no jogo, mas o Sporting acabou por tomar conta das operações de forma natural, começando a chegar com perigo à baliza de Matt Jones.

Primeira parte de total domínio dos leões, que vencem de forma justa e até escassa face às ocasiões de golo criadas.

INTERVALO DA PARTIDA, O SPORTING VENCE O TONDELA POR 0-1!

40' A cinco minutos do intervalo, o Sporting vem cometendo alguns passes errados, permitindo ao Tondela subir um pouco mais no terreno.

30' O ritmo de jogo baixou, mas nem por isso o Sporting deixa de ter o controlo da bola, não deixando o Tondela chegar perto da área.

26' Cruzamento de Jefferson e Slimani a saltar de cabeça, atirando para as mãos de Matt Jones.

22' Carrillo recebe a bola no peito e mesmo pressionado por dois defesas do Tondela faz o chapéu a Matt Jones, mas este com a luva evita o golo.

20' Vinte minutos de jogo com o Sporting depois dos cinco minutos iniciais onde o Tondela entrou melhor, a tomar conta das operações e a chegar ao golo por João Mário.

19' Centro de Adrien Silva e Slimani de cabeça a fazer o esférico passar perto da barra.

17' Lance individual de Carrillo que remata ao lado.

Está feito o primeiro golo da Liga NOS 2015/2016, João Mário do Sporting é o seu autor.

15' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Centro de Bryan Ruiz a bola chega a João Mário que remata, a bola desvia em Kaká e engana Matt Jones.

13' Nova ocasião para os leões, Jefferson entra na área, cruza rasteiro, mas nem Slimani, nem Carrillo conseguem o desvio para dentro da baliza.

10' Primeira ocasião de golo a ser do Sporting passe de Teo Gutierrez e Slimani na zona de grande penalidade à meia volta, atira para defesa de Matt Jones.

5' Cinco minutos iniciais com o Tondela a pressionar não dando espaço ao Sporting para sair em ataque organizado.

INÍCIO DA LIGA NOS 2015/2016, PONTAPÉ-DE-SAÍDA DADO PELO TONDELA!

20:29. Minuto de silêncio em memória de Jorge Gonçalves, ex-presidente do Sporting que faleceu esta semana.

20:27 Entram as equipas no relvado do Municipal de Aveiro.

20:20. As duas equipas já recolheram aos balneários. Daqui a pouco o arranque da Liga NOS 2015/2016.

20:16. No lado do Sporting vão sentar-se no banco de suplentes Marcelo Boeck, Tobias Figueiredo, Bruno Paulista, André Martins, Carlos Mané, Gelson Martins e Montero.

20:15. No banco de suplentes do Tondela vão estar Claúdio Ramos, Pica, Jaquité, Piojo, Nuno Santos, Bruno Monteiro e Raphael Guzzo.

20:05. O Sporting vai jogar com Rui Patrício na baliza, na defesa Jefferson, Naldo, Paulo Oliveira e João Pereira, no meio-campo Adrien Silva, João Mário, Bryan Ruiz e Carrillo, no ataque Teo Gutierrez e Slimani.

20:04. O Tondela vai alinhar com Matt Jones na baliza, a defesa com Edu Machado, Bruno Nascimento, Kaká, e Tinoco, no meio-campo Luís Alberto, Lucas Souza e Hélder Tavares, na frente Machado, Nathan e Murillo.

19:57. Agora é o Sporting que entra para os exercícios de aquecimento.

19:55. O Tondela já se encontra em aquecimento.

19:50. Os guarda-redes de Tondela e Sporting já realizam os exercícios de aquecimento.

19:40. Nas últimas quatro vezes em que jogou fora a primeira jornada do campeonato, os leões não venceram, somando três empates e uma derrota.

19:30. A uma hora do jogo ainda não se conhecem as equipas oficiais, mas as bancadas já vão começando a ficar compostas, sendo esperados entre 20 a 25 mil espectadores, com os adeptos leoninos em grande maioria.

19:20. No lado leonino, Jorge Jesus só pensa em ganhar. «O nosso grande objectivo é sair vencedores. O Sporting está numa fase de evolução e à medida que os jogos passam o Sporting tem mais qualidade. Vamos defrontar um adversário que ainda não conhecemos muito bem. Não há jogos fáceis no campeonato português», afirmou.

19:10. Na antevisão do jogo, Vítor Paneira atribuíu total favoritismo aos leões. «Acredito que o Sporting vai entrar com tudo, tal como entrou na Supertaça, mas nós estaremos preparados para isso. Sabemos perfeitamente que o Sporting é super favorito para este jogo, vem altamente motivado. De qualquer forma, não vamos abdicar do nosso jogo», referiu.

19:00. Jorge Jesus tentará também quebrar a sua malapata no que toca ao jogo inaugural da Liga. O técnico de 61 anos só ganhou duas das treze vezes em que disputou a primeira jornada, com a curiosidade de ambos os jogos terem acabado com o resultado de 2-0.

18:50. Por outro lado um dado que joga contra o Tondela, é o facto de nos últimos 30 anos só um estreante na Liga ter ganho na ronda inaugural, com esse feito a ser alcançado pela Naval na temporada 2005-2006, vencendo fora o Vitória Guimarães por 0-2.

18:40. O Sporting tenta contrariar uma estatística que lhe é negativa no que diz respeito aos jogos inaugurais do campeonato. Isto porque, nos últimos seis anos os leões só por uma vez entraram com o «pé direito», ao derrotarem o Arouca na época 2013-2014 por 5-1, com Fredy Montero a fazer um hat-trick.

18:30. No lado do Sporting, Jorge Jesus procura continuar a senda de vitórias. Desde que chegou a Alvalade o técnico só sabe ganhar, tendo atingido um patamar superior com o triunfo no último fim-de-semana, ao conquistar a Supertaça Cândido Oliveira, derrotando na final o seu antigo clube, o Benfica por 1-0.

18:20. Para Vítor Paneira, o encontro desta noite marcará a sua estreia na principal Liga portuguesa. Aos 49 anos, o ex-jogador do Benfica, orienta desde o Tondela pela segunda vez na sua carreira, depois de uma primeira passagem entre 2011-2013. O técnico conseguiu o feito histórico de trazer a equipa nortenha ao escalão principal.

18:10. Pela primeira vez o Tondela marca presença entre os «grandes» do futebol nacional. A equipa orientada por Vítor Paneira recebe em reduto «emprestado» o Sporting, naquele que será certamente um momento histórico para a formação de Viseu.

18:00. Muito boa tarde sejam bem-vindos à transmissão em directo do jogo Tondela x Sporting, que marca o pontapé-de-saída na Liga NOS 2015\2016. Os leões «apadrinham» a estreia da equipa de Viseu no principal escalão do futebol português, numa partida com início agendado para as 20:30 horas. Siga com Vavel Portugal o minuto a minuto deste encontro grátis e.