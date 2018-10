Incompatibilidade latente: José Mourinho volta a atacar Arsène Wenger

José Mourinho continua na sua luta verbal com o técnico francês Arséne Wenger, que teve como culminar o não-aperto de mão entre os dois técnicos na final da Supertaça que o Arsenal venceu por 1-0, com um golo solitário do jovem internacional inglês Oxlade-Chamberlain.

Desta vez o português debruçava-se, para a imprensa, sobre a continuidade do argentino Manuel Pellegrini à frente do Manchester City, voltou a abordar novamente o homólogo francês. «Alguns clubes foram uma desilusão durante 15 anos e o treinador continua a ser o mesmo», atirou em tom cáustico.

Recordemos que Wenger está no Arsenal desde 1996, vencendo por três vezes a Premier League, sendo o único a vencer sem derrotas em 2003/04, ganhou a FA Cup por seis vezes e a FA Community Shield noutras seis ocasiões. O jejum de Ligas estende-se já a mais de uma década.