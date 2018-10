Arrivederci, Alex Sandro: Juventus perto de garantir o defesa esquerdo portista

A manchete de hoje do «Tuttosport» lança o mote da saída do lateral esquerdo do FC Porto para a «Juve». O diário desportivo de Turim dá como certo o acordo entre a Juventus e os dragões para a transferência do defesa esquerdo brasileiro. Para o treinador Massimiliano Allegri, Alex Sandro é prioritário. Os responsáveis máximos do clube italiano querem resolver esta situação o mais rapidamente possível, de preferência antes do fecho do mercado, marcado para o próximo dia 31 de Agosto.

«Squadra nuova, vita nuova»: É em Turim que reside o futuro de Alex Sandro?

Os responsáveis da Juventus estão conscientes das dificuldades que vão enfrentar para assegurarem a contratação de Alex Sandro. Inicialmente, os números colocados em cima da mesa rondavam os 18 milhões de euros. No entanto, o presidente Pinto da Costa afirmou no final do mês de Julho, em entrevista exclusiva ao jornal «O JOGO», que já recusou uma oferta de 30 milhões proveniente do Atlético de Madrid. Posto isto, facilmente podemos concluir que o defesa canarinho não sairá da cidade Invicta por menos de 20 milhões de euros. Alex Sandro, de 24 anos, já há dois anos que vem prevenindo os dirigentes portistas para a sua vontade em mudar de clube.

Os dirigentes azuis-e-brancos tudo têm feito para que o defesa internacional se sinta confortável na Invicta: na pré-temporada entregaram-lhe, inclusivamente, a braçadeira de capitão. A cláusula de rescisão do «il difensore» portista está fixada nos 50 milhões de euros. Os responsáveis portistas tentam a todo o custo a renovação por mais dois anos, servindo-se de um modelo negocial baseado no mesmo princípio-promessa ao que foi utilizado com Jackson Martínez (processos que passam pela redução do valor da cláusula de rescisão). Alex Sandro está no último ano de contrato, e a pouco mais de quatro meses de poder assinar a custo zero por quem desejar. A vontade de tratar Allegri por «allenatore» está mais perto de se tornar realidade. «La Vecchia Signora» voltou à carga. Esperemos para ver se voltou com força suficiente para garantir a contratação do dono da lateral esquerda portista.