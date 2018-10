Paris Saint-Germain doa 1 milhão de euros para combater a crise dos refugiados

O clube parisiense, liderado pelo multi-milionário Nasser Al-Khelaifi, comprometeu-se a doar um milhão de euros para a causa dos refugiados, prometendo também, através da sua fundação, levar a cabo projectos de solidariedade ligados à problemática dos refugiados.

«A fundação do PSG compromete-se, a longo prazo e em parceria com o Apoio Popular Francês e com a UNHCR (associação de ajuda a refugiados), a desenvolver projetos de solidariedade em França e internacionalmente», lê-se no comunicado do actual campeão francês Paris Saint-German.