Ciclismo: Mikel Landa reforça Sky, Nélson Oliveira assina pela Movistar

Surgem, no horizonte, mudanças significativas nas constituições das equipas na temporada de 2016, que começará logo no arranque do novo ano: o basco Mikel Landa trocará a Astana pela britânica Team Sky, enquanto o português Nélson Oliveira irá assinar pela formação espanhola Movistar.

O ciclista basco, de 25 anos, abandonará a milionária equipa cazaque depois de ter-se afirmado internacionalmente no Giro de Itália: Mikel Landa superou as expectativas e foi peça essencial da actuação da Astana em solo italiano. O ciclista terminou em terceiro lugar na geral individual e em segundo na classificação da montanha (tendo vencido duas etapas). Será corredor da Sky em 2016, colmatando a saída de Richie Porte.

Já o português Nélson Oliveira, de 26 anos, irá deixar a formação italiana Lampre-Merida (da qual Rui Costa é chefe-de-fila) e reforçar a poderosa espanhola Movistar, onde Rui Costa já brilhou. O ciclista luso realizou uma Vuelta de excelência, dando nas vistas pela combatividade, regularidade e brilhatismo individual: Oliveira venceu a 13ª etapa da prestigiada prova e arrancou um segundo posto na 19ª jornada.