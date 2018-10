Liga Europa: Braga bate Slovan Liberec, Belenenses empata Lech Poznan

O Sporting foi a única equipa entre o contingente luso a perder um duelo europeu nesta primeira ronda das competições internacionais. Se, na UEFA Liga dos Campeões, o Benfica bateu o Astana e o FC Porto saiu de Kiev com um empate 2-2, na UEFA Liga Europa o SC Braga foi ao reduto dos checos do Slovan Liberec vencer por 0-1, ao passo que o Belenenses visitou o Lech Poznan e da Polónia saiu com um ponto após empatar 0-0.

Das cinco equipas lusas envolvidas nas competições europeias, o Sporting foi o único a deparar-se com a derrota: 1-3 em Alvalade, com bis do médio Samedov e um tento de Niasse, naquela que foi a primeira derrota do clube leonino em Alvalade, na presente temporada. Sorte diferente mereceu o SC Braga, que, num duelo suado, obteve um triunfo forasteiro graças a um golo de Rafa, a passe de Rui Fonte. No mesmo Grupo F, o Marselha arrumou o Groningen por 0-3.

O Belenenses sofreu a pressão do Lech Poznan mas soube reagir e até esteve perto do golo - a equipa de Belém arrancou um ponto na Polónia mas poderia até ter festejado nos instantes finais, não fosse a cabeçada de Miguel Rosa passar a centímetros escassos do poste adversário. No mesmo Grupo I, a Fiorentina de Paulo Sousa perdeu por 1-2 diante dos suícos do Basileia (golaço de Elneny decidiu o jogo).

Poucas surpresas, à excepção de um Molde brilhante

Nos restantes jogos da fase de grupos da Liga Europa, destaque, no Grupo A, para o empate a dois golos no duelo entre Ajax e Celtic, dois vencedores da TCE, e para a inesperada derrota do Fenerbahçe de Vitor Pereira perante o Molde (1-3). Nani marcou mas a equipa norueguesa levou a melhor (golos de Hoeiland, Elyounoussi e Linnes). No Grupo B, o Liverpool não foi além de um 1-1 no reduto do Bordéus, enquanto, no Grupo C, o favorito Borussia Dortmund bateu, em casa, o Krasnodar por 2-1.

Outro dos destaques foi a gorda vitória caseira do Nápoles sobre o Club Brugge, por 5-0 (bis de Calejón e Mertens e tento de Hamsik); o Mónaco, liderado pelo técnico Leonardo Jardim, não foi além de um empate 1-1 frente ao Anderlecht, com Traoré a anular a vantagem caseira dada por Gillet. Nesse mesmo Grupo J, o Tottenham recebeu e venceu o frágil Qarabag por 3-1, com o reforço sul-coreano Son a bisar.

Resultados:

Grupo A

Ajax x Celtic, 2-2

Fischer (25), Schoene (84); Biton (8), Lustig (42)



Fenerbahçe x Molde, 1-3

Nani (42); Hoeiland, g.p., (36), ELyounoussi (53), Linnes (65)



Grupo B

Bordéus x Liverpool, 1-1

Jussiê (81); Lallana (66)



Sion x Rubin Kazan, 2-1

Konaté (11, 82); Kanunnikov (65)



Grupo C

Dortmund x Krasnodar, 2-1

Ginter (45+1), Joo-Ho Park (90+3); Mamayev (11)



Qabala x PAOK, 0-0



Grupo D

Midtjylland x Légia Varsóvia, 1-0

Kucharczyk, p.b., (60)



Nápoles x Club Brugge, 5-0

Callejón (5, 77), Mertens (19, 25), Hamsik (53)



Grupo E

Rapid Viena x Villarreal, 2-1

Schwab (50), Grahovac, g.p.,(53); Leo Baptistão (45)



Viktoria Plzen x Dínamo Minsk, 2-0

Horava (36), Petrzela (75)



Grupo F

Groningen x Marselha, 0-3

N`Koudou (25), Ocampos (39), Alessandrini (61)



Liberec x SC BRAGA, 0-1

Rafa (60)



Grupo G

Dnipro x Lazio, 1-1

Seleznyov (90+4); Milinkovic-Savic (34)



St. Étienne x Rosenborg, 2-2

Beric (4), Roux, de g.p., (87); Mikkelsen (16) , Svensson (79)



Grupo H

Skenderbeu x Besiktas, 0-1

Sosa (28)



SPORTING x Lokomotiv Moscovo, 1-3

Montero (50); Samedov (12, 56), Niasse (65)



Grupo I

Fiorentina x Basileia, 1-2

Kalinic (4); Bjarnason (71), El Nenny (79)



Lech Poznan x BELENENSES, 0-0



Grupo J

Anderlecht x Mónaco, 1-1

Gillet (11); Traoré (85)



Tottenham xQarabag, 3-1

Son (28, 30), Lamela (86); Richard Almeida, g.p., (7)



Grupo K

APOEL x Schalke 04, 0-3

Matip (28), Huntelaar (35, 71)



Asteras Tripolis x Sparta Praga, 1-1

Mazza (2); Lafata (56)



Grupo L

Athletic Bilbao x Augsburgo, 3-1

Aduriz (55, 66), Susaeta (90); Altintop (15)



Partizan x AZ Alkmaar, 3-2

Oumarou (11, 40), Zivkovic (89); van der Linden (34), Henriksen (90+3)