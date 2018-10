Premier League: Arsenal derruba Manchester United com 3 tiros fulminantes

O big match da oitava jornada da Premier League que opôs o Arsenal ao Manchester United levou os londrinos ao êxtase com três tentos marcados em apenas 20 minutos. Para os gunners valeu a inspiração de Ozil, mas principalmente de Alexis Sanchez que bisou no encontro.

Arsenal teve pressa e abalou os Red Devils em 20 minutos

Em pleno Emirates Stadium, a formação do Arsenal recebeu outro histórico do futebol inglês, o Manchester United. Em causa estava a disputa pelo 2º lugar do campeonato e foram os londrinos a levar a melhor numa partida que ficou marcada pela agilidade com que os jogadores de Arsène Wenger cilindraram o adversário com 3 golos de rajada em apenas 20 minutos.

Aos seis minutos, o chileno Alexis Sanchez abriu o marcador levando à loucura os muitos milhares de adeptos presentes no reduto londrino. Apenas um minuto volvido e eis que o Arsenal voltou a balançar as rede de De Gea, por intermédio de Ozil que não deu sequer tempo à equipa de Van Gaal para digerir o primeiro golo sofrido.

A partir daí, o Manchester United bem tentou reagir, mas nem mesmo Martial ou Rooney conseguiram inverter a superioridade evidente dos gunners. Para fechar as contas da partida, a figura do encontro, Sanchez voltou a fazer das suas batendo o guardião do United , pela terceira vez à passagem do minuto 20. Na 2ª parte, o jogo perdeu um pouco o interesse, com o Manchester United por um lado sem conseguir iniciativas de perigo, e por outro o Arsenal que se limitou a gerir a vantagem sólida que trouxe do primeiro tempo.

Com este triunfo, o Arsenal ultrapassa o Manchester United ocupando agora o segundo lugar com 16 pontos, mas os red devils estão logo em terceiro, exactamente com os mesmo pontos do rival londrino. Com apenas oito jornadas a Premier League está ao rubro, com o Arsenal e o Manchester United a seguirem de perto o líder Manchester City que soma já 18 pontos.