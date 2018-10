Liga BBVA: Barcelona e Real Madrid partilham liderança do campeonato

O Barcelona venceu por 2-0 na sua deslocação ao terreno do Getafe, mantendo-se assim colado ao outro líder da Liga BBVA, o eterno rival Real Madrid. Os tentos foram apontados pelo inevitável goleador uruguaio Luis Suárez, aos 37 minutos, e por Neymar aos 58 - com este golo, o brasileiro reforça a posição de melhor marcador do campeonato (9 tentos, mais um que o Suárez e Agirretxe) e com este triunfo a equipa catalã igualou o Real Madrid no primeiro lugar.

Destaque para a exibição do médio da «cantera blaugrana», Sergi Roberto, que está no clube desde os seus 14 anos. O jovem de 23 anos comandou o meio-campo do Barcelona e fez as duas assistências para golo. Na ausência de Léo Messi, Luis Suárez e Neymar continuam a assumir todas as responsabilidades nos ataques à baliza contrária, sendo eles o ganha-pão ofensivo da equipa de Luis Enrique.

À passagem da décima jornada, Real Madrid e Barcelona lideram a Liga BBVA com 24 pontos cada, perseguidos de perto pelo Celta de Vigo, que tem 21 pontos. Villarreal e Atlético Madrid seguem no quarto e quinto lugar, respectivamente, ambos com 20 pontos.