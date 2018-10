Resultado Benfica x Galatasaray na Liga dos Campeões (2-1)

Resta-nos agradecer a preferência com votos que continue a acompanhar o nosso trabalho aqui, na vavel.com.pt. Boa semana!

Mais uma noite de qualidade de Nicolas Gaitán manchado com o cartão vermelho à passagem do minuto 85. O astro argentino faz toda a diferença com a sua qualidade técnica sendo claramente a grande figura do plantel das "águias".

Vitória suada da equipa de Rui Vitória que sobe assim ao primeiro lugar do Grupo C da Liga dos Campeões, com nove pontos. Jonas abriu o marcador ao minuto 52. O Galatasaray não demorou a responder e Podolski restabeleceu a igualdade volvidos seis minutos. Luisão fez o tento da vitória ao minuto 67.

Final da partida no Estádio da Luz!

90+5' Remate disparatado de Selçuk.

90+3' Substituição no Benfica: sai Talisca e entra Cristante. É a estreia do italiano.

90+2' Oportunidade flagrante para o Galtasaray: Umut Bulut aparece em posição mais que privilegiada mas Júlio césar faz defesa enorme mantendo a vantagem benfiquista. Oztekin, na recarga, atira contra Eliseu.

90' Mais quatro minutos de tempo extra.

90' Falta na área benfiquista sobre Júlio César.

88' Mas que 'tiraço' de Selçuk Inan que passa pertíssimo da baliza de Júlio César.

85' Depois de brilhar num minuto, compromete-se no seguinte. Segundo amarelo e consequente vermelho para Gaitán.

84' Enorme trabalho de Gaitán no contra-ataque encarnado, faz um passe brilhante para Jiménez que atira a contar mas Muslera responde com uma defesa do outro mundo.

83' Canto para a equipa turca após corte de Sílvio. Afasta a defensiva encarnada.

80' Substituição no Benfica: Sai Jonas e entra Pizzi.

80' Jogo interrompido para assistência médica a Jonas.

79' Bela assistência de Selçuk para Bulut cabecear de forma muito torta.

77' Remate disparatado de Talisca.

74' Esgota as alterações Hamza Hamzaoglu com dupla alteração: sai Burak Yilmaz e Denayer para as entradas de Umut Bulut e Emre Colak.

73' Substituição no Benfica: Sai Gonçalo Guedes e entra Carcela.

72' Gaitán bate de forma rasteira para excelente defesa de Muslera. Na recarga, novamente o guardião uruguaio a impedir o golo a Jiménez.

71' Livre em zona frontal a favor do Benfica.

69' Substituição no Galatasaray: Sai Kisa e entra Oztekin.

Canto atrapalhado que acaba nos pés do capitão Luisão, que atira a contar para o fundo das redes. 2-1 para os encarnados!

67' GOLOOOOOOOOOO BENFICA!!

66' Prepara-se Carcela para entrar no encontro. Sairá Guedes na equipa da Luz.

65' Remate fortíssimo de Talisca ao lado da baliza de Muslera.

62' Bela jogada de entendimento entre Jiménez e Jonas, com o avançado mexicano a aparecer em boa posição mas o remate sai ligeiramente ao lado.

60' Canto para o Benfica com a defensiva turca a afastar o perigo.

Podolski, uma vez mais o alemão a marcar aos encarnados. Bola "cantada" para o pé esquerdo do extremo atirar cruzado, sem hipótese de defesa para Júlio César.

58' GOLOOOOOOOOOO GALATASARAY!!

56' Entrada dura de Sílvio punida com cartão amarelo.

55' Cartão amarelo para Selçuk Inan.

Livre estudado da turma encarnada: Gaitán mete ao segundo poste, Jardel amortece, Luisão domina mal mas aparece Jonas, mortífero como é hábito a abrir o ativo para o Benfica.

52' GOLOOOOOOOOOO BENFICA!!

52' Entrada de Sneijder sobre Talisca arriscando, pela segunda vez, o cartão amarelo.

51' Bom cruzamento de Jiménez mas Gaitán chega atrasado.

49' Fora-de-jogo tirado a Yilmaz.

47' Cruzamento de Sílvio para corte de Chedjou.

46' Começa a segunda parte!

20:37. Fim de um primeiro tempo muito equilibrado, muito disputado a meio-campo e sem grandes chances de golo. A equipa da casa, sempre com Gaitán a comandar a armada esteve próximo do golo mas nem o argentino nem Jiménez ultrapassaram Muslera. A equipa turca mostra-se satisfeita com o empate mostrando-se tímida no ataque e com constantes perdas de tempo em reposições de bola. Burak Yilmaz arriscou a expulsão com o árbitro Milorad Mažić a sair para o balneário perante um grande coro de assobios.

Intervalo! Monumental assobiadela para o árbitro sérbio Milorad Mažić.

44' Muitos protestos no Estádio da Luz com Burak Yilmaz a arriscar o segundo amarelo. No meio da contestação, Gaitán foi admoestado.

43' Fora-de-jogo tirado a Gonçalo Guedes. Muito em jogo, o jovem de dezoito anos.

43' Agora é Gonçalo Guedes a ver a cartolina amarela.

41' Cartão amarelo para Burak Yilmaz.

39' Esforço inglório de Eliseu que após 'sprint' tremendo, guarda a bola dentro das quatro linhas mas cruza directamente para as mãos de Muslera.

35' Sneijder arrisca o amarelo com falta durinha sobre Gonçalo Guedes.

33' Falta de Kisa sobre Talisca.

31' Excelente pormenor de Kisa sobre André Almeida que trava o lance com falta. Amarelo para o internacional português.

30' Canto sem perigo.

29' Corte de Luisão. Novo canto para o Galatasaray.

28' Falta de comunicação entre os centrais benfiquistas com Jardel a resolver o que poderia ser perigoso para a baliza encarnada.

27' Tentativa de Gaitán de fora da área mas muito longe da baliza forasteira.

26' Fora-de-jogo tirado a Burak Yilmaz.

25' Na sequência do mesmo, o internacional holandês atirou para Júlio César segurar facilmente.

25' Sneijder procurava o remate que desvia em Jardel. Primeiro canto para os turcos.

22' Novo remate de Jonas para defesa segura de Muslera.

21' Momento mais entusiasmante até ao momento. De um lado mau passe de Talisca que a equipa turca podia ter aproveitado de outra forma, com Eliseu a cortar na hora certa. No contra-ataque Gaitán procurava servir Jonas que não recepciona da melhor forma.

19' Trabalha bem Jonas à entrada da área mas o remate sai fraco.

16' Cruzamento de Sneidjer mas com demasiada força.

14' Novamente o jovem português a aparecer com espaço mas o cruzamento sai fraco. Segura sem problemas o guardião uruguaio.

11' Gonçalo Guedes aparece em zona frontal mas atira por cima.

10' Livre indirecto favorável aos encarnados.

8' Falta 'durinha' de André Almeida sobre Podolski.

7' Falta de Jonas sobre Selçuk Inan.

5' Dupla grande oportunidade para o Benfica. Gaitán isola Jiménez que atira rasteiro para defesa apertada de Muslera. Na recarga, o número dez benfiquista atira por cima.

3' Grande momento de Nicolás Gaitán! Com uma finta espetacular tira Selçuk do caminho pecando apenas na finalização.

1' Começa o encontro!

19:45. As equipas estão prontas. Estamos a instantes do início da partida!

19:42. Depois de retomarem aos balneários, as três equipas entram em campo!

19:21. As equipas já fazem os habituais exercícios de aquecimento.

19:17. O árbitro do encontro será o sérbio Milorad Mažić e terá como assistentes Milovan Ristić e Dalibor Djurdjević. A função de quarto árbitro está entregue a Nemanja Petrović.

19:13. Hamza Hamzaoglu tem à sua disposição para lançar na partida Gonen, Kaya, Karacan, Oztekin, Colak, Bulut, Gumus.

19:03. Taarabt é a surpresa do banco de suplentes encarnado. Com o marroquino sentam-se Ederson, Lisandro, Pizzi, Cristante, Renato Sanches e Carcela.

18:55. O Galatasaray apresenta-se da seguinte forma: Muslera; Sabri, Denayer, Chedjou, Hakan; Bilal, Selçuk; Podolski, Sneijder, Olcan; Burak Yilmaz.

18:54. Do lado do Benfica, Rui Vitória lança o seguinte conjunto: Júlio César; Sílvio, Luisão, Jardel, Eliseu; André Almeida, Talisca; Gonçalo Guedes, Gaitán, Jonas e Rául Jiménez.

18:50. Já são conhecidos os 'onzes' oficiais de cada equipa!

18:00. Excelentes notícias para o Benfica: o Atlético Madrid empatou a zeros contra o Astana, podendo as águias liderar isoladas o grupo caso vençam, esta noite, o Galatasaray. O Atlético Madrid somam neste momento 7 pontos, contra 6 do Benfica e 4 do Galatasaray (ambos com menos um jogo que os «colchoneros»). Caso vença, o Benfica ficará com mais dois pontos que os madrilenos e mais 5 que os turcos.

17:45. O técnico Hamza Hamzaoglu afirmou que a equipa será ambiciosa na Luz - «Amanhã vamos jogar pela vitória», declarou, elogiando a força do Benfica durante o processo ofensivo e deixando o alerta para o sector defensivo da sua equipa. Ainda assim, o treinador vislumbrou fragilidades no sector recuado dos encarnados.

17:25. Rui Vitória reconheceu, no lançamento do jogo, que o Galatasaray é uma equipa forte, a viver um bom momento de forma e capaz de causar «bastantes problemas» ao Benfica. O técnico afirmou que a derrota na Turquia permitiu ter um maior conhecimento do adversário - «temos o máximo de respeito mas sabemos que o podemos vencer», afirmou.

17:10. Onzes prováveis do jogo Benfica x Galatasaray:

17:00. O Estádio da Luz tinha sido uma fortaleza dos encarnados até ao jogo contra o rival Sporting, onde foi trucidado pela eficácia leonina, à passagem da jornada 8. O Benfica apenas não venceu um jogo nesta época na Luz, precisamente contra o Sporting. Em jogos na Luz, na UEFA Liga dos Campeões, o Benfica ainda não sofreu golos (venceu o Astana por 2-0 no único jogo realizado).

16:45. O médio grego Samaris será a grande baixa para esta partida. O jogador irá cumprir castigo; no lote de indisponíveis de Rui Vitória estão também o grego Mitroglou, o sérvio Ljubomir Fejsa, o argentino Salvio e os portugueses Nuno Santos e Nélson Semedo, todos eles lesionados. Carole, Hamit Altintop e José Rodríguez são as baixas do Galatasaray.

16:35. O Benfica procurará, esta noite, fazer História, batendo pela primeira vez a formação do Galatasaray: nas únicas duas partidas até agora realizadas, os turcos bateram sempre os portugueses: em 2008, no Grupo B da Taça UEFA, o Galatasaray visitou a Luz e venceu o Benfica de Quique Flores por 0-2, com golos de Emre Asik e Umit Karan.

16:20. Nico Gaitán, maestro do meio-campo do Benfica, é o melhor marcador da equipa na prova: em 270 minutos, o extremo argentino marcou três golos, nunca falhando um jogo desta fase de grupos. Se Gaitán marcar hoje frente ao Galatasaray, fará História, sendo o primeiro futebolista de uma equipa lusa a marcar nos quatro primeiros jogos da UEFA Liga dos Campeões.

16:10. O Galatasaray soma 4 pontos até agora, tendo obtido a sua primeira vitória precisamente contra o Benfica. Os encarnados começaram a vencer com um golo de classe marcado por Nico Gaitán, mas Selçuk Inan empatou de grande penalidade após falta de André Almeida e Lukas Podolski estabeleceu o resultado final aos 33 minutos.

16:05. O Benfica segue com 6 pontos em três partidas da fase de grupos, fruto de vitórias na Luz frente ao Astana (2-0) e no Vicente Calderón, diante do Atlético Madrid (1-2). Na última partida da fase de grupos, o Benfica foi derrotado precisamente pelo Galatasaray, perdendo pela primeira vez nesta edição da UEFA Liga dos Campeões.

15:55. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Galatarasay, partida da quarta ronda da fase de grupos da UEFA Liga dos Campeões. O jogo será disputado às 19:45 horas no Estádio da Luz - siga o minuto a minuto do Benfica x Galatasaray, em directo, grátis, em Vavel Portugal.