Resultado Maccabi Telavive x Porto na Liga dos Campeões (1-3)

21:56. O Porto venceu pela segunda vez o Maccabi Telavive, e pela primeira vez actuou em Israel, saindo do país com os três pontos na bagagem e com a liderança do Grupo intacta. Com esta vitória, fruto dos golos de Tello, André André e Layún, que se estreou a marcar pelos dragões, o Porto consolidou o primeiro lugar do Grupo G, segundo na fase de grupos sem derrotas.

Apito final

90+3'. Apito derradeiro em Israel, o Porto marca três e sai com os três pontos na bagagem.

89'. Substituição na formação do Porto: Entra Imbula e sai André André.

88'. Cartão amarelo para Ben Haim.

82'. Substituição na formação do Maccabi Telavive: Entra Igiebor e sai Peretz.

80'. Aboubakar volta a acertar no poste! Segunda vez que o camaronês vê o golo negado pelo ferro.

76'. Substituição na formação do Porto: Entra Varela e sai Tello.

75'. Goooloo do Maccabi Telavive! Zahavi rematou colocado e com força, Casillas adivinhou o lado mas não chegou!

74'. Grande penalidade cometida por Maxi sobre Zahavi, que se desmarcava e foi emparedado.

74'. Cartão amarelo mostrado a Maxi Pereira.

72'. Gooolooo do Porto! Tello abeira-se da área, abre na esquerda para Layún, este finta um marcador e remata em jeito, junto ao poste mais distante!

70'. Zahavi tenta de novo o golo, com um remate de fora da área, mas a bola passa ao lado do poste.

69'. Tello ganha espaço, remata em jeito...Rajkovic voa e defende...

68'. Casillas bloqueou o remate de Zahavi, que defesa! O israelita tinha tudo para fuzilar o espanhol, mas este fez uma excelente mancha!

62'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Herrera e sai Evandro.

56'. Zahavi tenta aparecer no jogo, mas o remate forte não importunou Casillas.

52'. Com dois golos de vantagem, o Porto pode agora gerir a vantagem.

49'. Goooloo do Porto! Maxi dispara pelo flanco direito e deixa dois oponentes para trás, cruza para André André e este finaliza qual ponta-de-lança, ao segundo poste!

48'. Tiro de Evandro na zona central, Rajkovic sacode para a frente.

46'. Recomeça a partida.

Intervalo

45+1'. Substituição na formação do Maccabi Telavive: Entra Ben Basat e sai Harush.

45+1'. Substituição na formação do Maccabi Telavive: Entra Mitrovic e sai Vermouth.

44'. Rubén Neves marca o canto...Evandro desvia mas o central israelita corta na hora H, que intercepção crucial!

43'. Maxi sobe, leva a bola para a área mas o lance acaba interceptado: canto para o Porto.

42'. Cartão amarelo para o lateral Harush.

39'. Tello tem sido uma seta que semeia o perigo constantemente pelo flanco esquerdo.

34'. Danilo Pereira lança Tello, este assiste Aboubakar com um passe rasteiro mas o camaronês chuta ao poste...que perdida inacreditável!

31'. Aboubakar em evidência, dá trabalho aos defesas e busca constantemente o espaço livre na frente de ataque.

23'. O golo foi merecido e coloca o Porto em total controlo da partida.

19'. Gooolooo do Porto! André André picou a bola e desmarcou Tello...este tocou levemente e bateu Rajkovic, que saiu da baliza!

16'. Novamente Ben Haim, agora de cabeça, a gerar o pânico na defensiva do Porto.

15'. Resposta de Ben Haim: o remate causou perigo.

13'. Layún dispara com potência, Rajkovic defende com os pés...Aboubakar falha a conclusão!

12'. O Porto domina o jogo, controla a bola e deixa o Maccabi sem espaço para manobrar.

7'. Aboubakar ganha espaço, dispara com força mas a bola sai para fora.

2'. Zahavi endossou a bola para Ben Haim...este disparou mas a bola embateu nas malhas laterais.

1'. Começa a partida no Bloomfield, lotação esgotada para ver o Maccabi Telavive x Porto!

Apito inicial

19:20. Formação inicial do FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Martins Indi, Marcano, Layun; Danilo, Rúben Neves, Evandro; André, Aboubakar, Tello.

19:15. Formação inicial do Maccabi Telavive: Rajkovic, Tibi, Carlos García, Harush, Tal Ben-Haim, Alberman, Vermouth, Peretz, Rikan, Zahavi, Ben Haim

18:30. «Queremos ganhar o jogo, é a nossa última oportunidade para seguir em frente», afirmou o treinador Slavisa Jokanovic, no lançamento do duelo desta noite. Por seu turno, Julen Lopetegui alertou para a qualidade dos israelitas: «Será um jogo difícil mas vamos estar preparados. Temos algumas ausências, mas interessa-nos é falar de quem cá está», afirmou.

18:05. Onzes iniciais expectáveis do jogo Maccabi Telavive x Porto:

17:20. Esta deslocação do FC Porto a Israel será a primeira da História do clube portista; antes do Porto, que hoje se estreia em solo israelita contra o Maccabi Telavive, já o medido forças com a formação actualmente orientada por Slavisa Jokanovic, decorria a temporada 2002/2003.

16:55. Apesar do bom registo nesta fase, o FC Porto ainda não venceu nenhuma partida fora de casa na UEFA Liga dos Campeões 2015/2016. Na única partida disputada longe do Estádio do Dragão, os dragões empataram 2-2 com o Dinamo Kiev. Hoje, em caso de vitória, o Porto fica com o apuramento para os oitavos-de-final praticamente garantido, com 10 pontos.

16:35. O Porto segue invicto nesta fase de grupos da UEFA Liga dos Campeões, tendo perdido pontos apenas contra os ucranianos do Dinamo Kiev (2-2). Durante o reinado europeu de Julen Lopetegui no FC Porto, os dragões apenas foram derrotados por uma ocasião - frente ao Bayern, em Munique, por 6-1, na época passada.

16:20. O Maccabi Telavive segue em último lugar do grupo, sem qualquer ponto acumulado em três partidas. A formação israelita ainda não foi capaz de marcar qualquer golo - na partida jogada no Estádio do Dragão, na ronda três, o Maccabi Telavive foi batido pelo Porto (2-0) com golos de Yacine Brahimi e Vincent Aboubakar.

16:10. O FC Porto segue na liderança do Grupo G, com sete pontos acumulados, relegando o expectável líder para segundo plano. O grande momento do Porto foi na segunda ronda da fase de grupos, quando recebeu e bateu o Chelsea de José Mourinho por 2-1, com golos de André André e Maicon.

