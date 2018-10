Premier League: Manchester City e Liverpool lutam pela vitória

Mais um grande jogo da Premier League a animar as hostes da mais competitiva liga do primeiro plano europeu: desta vez será o emocionante Manchester City x Liverpool. O Manchester City comanda a prova com 26 pontos, tal como o Arsenal, enquanto que o Liverpool está em décimo lugar, com 17, vindo de uma derrota inesperada na jornada transacta. Mas se neste ano desportivo os «Citizens» levam a melhor, em termos históricos, os «Reds» têm uma superioridade acentuada - em 154 jogos da liga inglesa, o City venceu 41, empatou 39 e o Liverpool ganhou 74.

No reduto dos «Citizens», ambos venceram por 28 vezes, tendo existido 21 empates. Na época passada, o Manchester City venceu por 3-1 com golos de Jovetic aos 41 e 55 minutos e Aguero aos 69; para o Liverpool marcou o argentino Zabaleta, na própria baliza aos 83 minutos de jogo. Em curso estará uma passagem de testemunho do histórico Liverpool para uma das equipas do momento em Inglaterra, o milionário o Manchester City.

Desde a época 2008/09, em duelos do campeonato, que os «Reds» não ganham no terreno dos «Citizens»; nessa temporada, venceram por 2-3 com golos de dois golos de Fernando Torres e um do holandês; Dirk Kuyt e Stephen Ireland e Javier Garrido para o conjunto de Manchester. Na jornada anterior o líder City empatou fora com o último Aston Villa a zero e o Liverpool de Jurgen Klopp perdeu em casa com o Crystal Palace por 2-1.

Quem vai reencontrar a sua antiga formação é o jovem extremo Raheem Sterling, que no passado Verão se mudou do Liverpool para o Manchester City por 68 milhões de euros. «Fiz o que na altura pensei que era certo para mim. Decidi assim e não me arrependo. São dois grandes clubes e estou muito feliz por estar onde estou. Quero continuar a evoluir e ganhar títulos». Do outro lado também estará James Milner que fez o percurso contrário.