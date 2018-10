Antes da saída, Ivo Vieira ainda orientará Marítimo ante o Sporting

O fim da linha parece ter chegado para o treinador Ivo Vieira, mas o reinado técnico do treinador do Marítimo apenas findará, ao que tudo indica, após o jogo da jornada 12, diante do Sporting, nos Barreiros. Os maus resultados ditaram a desagregação da relação entre esfera técnica e directiva e o clube liderado por Carlos Pereira trabalha já para garantir os serviços do sucessor, ainda desconhecido.

Ivo Vieira, que chegou ao clube na temporada de 2012/2013 (para orientar a equipa B dos madeirenses), viu a temporada actual ser abalada fortemente pela prematura e rocambolesca eliminação da Taça de Portugal, às mãos do Amarante (1-0) e a derrota por 3-1 frente ao rival Nacional da Madeira na passada jornada ajudou a precipitar o seu pedido de demissão, pedido esse que foi analisado pela direcção mas cuja resposta foi adiada.

«Não vou tomar uma decisão nem hoje nem esta semana. O Ivo está a treinar a equipa em Machico e vai orientar a equipa sábado contra o Sporting», declarou Carlos Pereira à agência Lusa, garantindo que o treinador - que sucedera a Leonel Pontes - sentar-se-á no banco de suplentes dos Leões Madeirenses frente ao Sporting. O Marítimo soma 14 pontos na Liga NOS (nona posição), os mesmos que o rival «alvinegro».