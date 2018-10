Em busca da primeira vitória: Paços de Ferreira contra a tradição no Dragão

Depois de duas vitórias sem conceder golos (contra Tondela e União da Madeira), o FC Porto vai hoje enfrentar o Paços de Ferreira com o objectivo de pressionar o rival Sporting, que lidera a tabela classificativa com mais dois pontos que os Dragões. Ainda imbatível dentro de portas, o Porto ainda se ressente dos ecos da derrota europeia frente ao Dinamo Kiev mas não poderá relaxar diante do Paços tendo em vista o duelo de fogo contra o Chelsea.

Nem mais: pensar em demasia do decisivo encontro com o Chelsea - que decidirá a sobrevivência do clube luso na «Champions» - poderá ser meio caminho andado para que a desconcentração se imponha, e, perante um Paços de Ferreira organizado, que dá, sempre que possível, primazia às transições rápidas, não será total surpresa se os «castores» aproveitem o eventual laxismo portista para espalhar aflição pela defensiva, por vezes trémula, do FC Porto.

Tradição diz que Paços nunca venceu no Dragão

Os pacenses seguem com 17 pontos na Liga e possuem um futebol bem estruturado, apesar de não serem particularmente acutilantes em termos ofensivos: a equipa apenas apontou 11 golos, sendo a única formação dos oito primeiros classificados a apresentar um saldo negativo no 'goal average' (11 golos marcados e 12 sofridos). Já o Porto, apesar de lhe serem, justamente, apontadas falhas defensivas, apresenta o melhor registo da Liga na retaguarda: apenas 4 golos sofridos.

Uma coisa é certa: o Paços terá de combater, não só o registo caseiro deste Porto 2015/2016 (apenas uma derrota em 9 jogos já disputados em casa), mas também o imbatível historial de duelos entre as duas equipas ao longo de 17 encontros, entre 1991 e 2015: diz a tradição que o Paços de Ferreira nunca foi capaz de bater o FC Porto em jogos realizados no Estádio do Dragão; o melhor que os pacenses conseguiram foi forçar o Porto a três empates, dois deles neste milénio (2011 e 2010).

Onzes previsíveis do jogo FC Porto x Paços de Ferreira: