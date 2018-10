Serie A: Juventus vence em Roma e aproxima-se do Nápoles

A Juventus venceu por 0-2 a Lazio, no Olímpico de Roma, garantido assim a quinta vitória na Serie A italiana e voltando a dar um passo em frente na retoma interna, após um começo de campeonato muito fraco.

Com este triunfo forasteiro, a «Vecchia Signora» estando agora a apenas quatro pontos do líder Nápoles. O resultado foi feito com um auto-golo do defesa italiano Gentiletti e selado por um belíssimo remate de Paulo Dybala aos 32 minutos (oitavo golo na temporada em 20 partidas disputadas pelo argentino) na sequência de um passe de Mario Mandzukic. Em descensão está a formação romana: a Lazio soma já cinco derrotas nas últimas seis partidas do campeonato.

Assim, a Juventus está a cinco pontos do líder Inter (bateu o Génova por 1-0 no Giuseppe Meazza), que é seguido bem de perto pela Fiorentina de Paulo Sousa (Inter segue com 33 pontos e a Fiorentina com 32). A grande surpresa da jornada 15 foi a derrota da formação napolitana treinada por Maurizio Sarri: o Nápoles perdeu por 3-2 no reduto do Bolonha.