Resultado Chelsea 2-0 Porto na Liga dos Campeões 2015

Sexta jornada do grupo G da Liga dos Campeões 2015, entre Chelsea e FC Porto. Jogo disputado no estádio Stamford Bridge, em Londres.

A equipa de Lopetegui não foi capaz de vencer a formação de Mourinho. Numa segunda parte em que se esperavam alterações, o treinador espanhol manteve o mesmo onze em campo e acabou por sofrer o segundo golo, novamente muito cedo, aos 52'. A partir deste momento, o jogo ficou muito partido, entre ataques inconsequentes do lado portista e contra-ataques perigosíssimos do Chelsea, que até poderiam ter valido uma derrota mais pesada. Destaque para a exibição esforçada de Brahimi, para a influência de Willian na partida e para a grande exibição de Óscar, naquele que terá sido o seu melhor jogo esta temporada.

Termina o jogo e a aventura do FC Porto na Champions, uma vez que os dragões perderam e o Dínamo de Kiev venceu o Tel Aviv por 1-0 no outro jogo do grupo G.

Final da partida

93'. BRAHIMI! Aboubakar cruzou para o argelino e este rematou de primeira e em jeito, com a bola a passar pertíssimo do poste direito da baliza!

92'. Grande trabalho defensivo de Pedro, recuperando a bola e sofrendo, depois, falta do esforçado Brahimi.

91'. Remate de Rémy para fora!

90'. Jogar-se-ão mais 3 minutos em Stamford Bridge.

90'. Livre para Maicon, contra a barreira!

90'. Substituição no Chelsea: sai Hazard, entra Rémy.

89'. Falta de Ramires sobre Danilo.

88'. O FC Porto troca a bola de forma inconsequente... Vai entrar Rémy do lado do Chelsea.

86'. Substituição no Chelsea: sai Diego Costa, entra Obi Mikel.

85'. Cruzamento de trivela de Willian. Fácil para Casillas.

83'. Corona remata bem de longe, mas fácil para Courtois! Sem perigo.

82'. Mais um cruzamento, mais uma bola para Courtois!

81'. Substituição no Chelsea: sai Óscar, entra Pedro.

80'. HAZARD AO POSTE! O jogo está completamente partido e cada ataque do Chelsea ameaça o terceiro golo!

80'. Casillas agarra, após cabeceamento de Hazard.

78'. Cruzamento na direita para Aboubakar, mas o avançado não conseguiu o desvio! Quase o golo do Porto!

78'. TELLO! Progressão do flanco direito para o meio, com um remate rasteiro e colocado, para boa defesa de Courtois!

76'. O jogo desenrola-se entre tentativas frustradas de chegar ao golo por parte do FC Porto e contra-ataques perigosos do Chelsea.

75'. Aboubakar podia ter rematado já dentro da área, mas Zouma não permitiu!

74'. Cartão amarelo para Ivanovic, após falta sobre Corona.

72'. Óscar com nota artística! Willian isolou o compatriota na área, que tentou o golo com um toque de calcanhar! Estava atento Casillas...

71'. Substituição no FC Porto: Sai Herrera, entre Tello.

70'. Diego Costa! O avançado ia isolado para o frente-a-frente com Casillas, mas perdeu na velocidade para Danilo, que acabou por ganhar posição e cortar a bola.

68'. Hazard seguiu lançado no flanco esquerdo, cruzando com perigo e obrigando Casillas a intervir para afastar o esférico.

66'. Nesta fase da partida, o FC Porto procura correr atrás do prejuízo e tomar as rédeas da partida. Por outro lado, a equipa de Mourinho parece jogar em contra-ataque, com a velocidade de Willian, Ramires e Hazard, à procura do terceiro!

64'. Quase o golo do FC Porto! Grande drible de Corona, seguido de um cruzamento de grande qualidade ao segundo poste, onde apareceu Brahimi, armando o remate! A bola saíu ligeiramente ao lado, após sofrer um desvio!

62'. Lance perigoso, com Courtois a responder bem e a lançar o contra-ataque! Do outro lado, Casillas chegou primeiro e evitou que o ataque londrino se revelasse uma ameaça.

61'. Mais uma falta sobre Brahimi! Livre lateral para o FC Porto, do lado esquerdo. Vai bater Layún!

60'. Falta de Ramires sobre Brahimi. Livre cobrado rapidamente pelos portistas, que procuram trocar a bola no meio-campo dos blues.

59'. Layún tentava lançar Aboubakar, mas a bola saíu muito longa e Courtois agarrou sem problemas.

57'. Substituição no FC Porto: sai Maxi, entra Rúben Neves.

57'. Substituição no FC Porto: sai Imbula, entra Aboubakar.

56'. Marcano atira ao lado, após canto cobrado do lado direito.

54'. Ouvem-se cânticos com o nome de José Mourinho em Stamford Bridge!

Lance muito parecido ao remate de há pouco! Diego Costa ganhou a bola e colocou em Hazard, que desmarcou Willian, que surgiu, novamente, no flanco direito, fugindo a Layún e fuzilando a baliza de Casillas! Sem hipóteses para o espanhol... Vida difícil para o FC Porto...

52'. GOLO DO CHELSEA!

50'. Falta de Imbula sobre Willian.

49'. Brahimi! O argelino surgiu bem na área, mas ficou cercado por 3 jogadores adversários e não foi além de um remate sem nexo, para fora.

48'. Responde Corona! Remate de longe e colocado, para boa defesa de Courtois!

47'. Willian! Remate fortíssimo para defesa incompleta de Casillas! Não apareceu ninguém para a recarga.

46'. Lopetegui mantém os mesmos onze jogadores em campo.

46'. Recomeça a partida!

Jogo entusiasmante em Londres! Lopetegui surpreendeu ao apostar em três centrais e as duas equipas entraram com grande intensidade no relvado de Stamford Bridge e, com ataques de parte a parte, acabou por ser o Chelsea a chegar a vantagem logo à passagem do minuto 12, através de um auto-golo de Marcano. A partir desse momento, o FC Porto perdeu fôlego e teve dificuldade em responder aos londrinos, que se mostravam mais rápidos, criando mais perigo junto da baliza adversária. Com este resultado, o FC Porto está eliminado da Liga dos Campeões. Esperam-se alterações no onze portista... Fique connosco para os próximos 45 minutos.

Intervalo

45'. Canto cobrado e Casillas a socar para longe. O árbitro termina a primeira parte do encontro.

45'. Diego Costa! Remate cruzado do atacante, com Casillas a desviar o esférico para canto, ainda que a bola não levasse o rumo da baliza.

44'. Fora-de-jogo bem assinalado a Diego Costa, numa altura em que o avançado já se dirigia para a baliza portista.

43'. Cartão amarelo para Martins Indi. Mais uma falta sobre Diego Costa. Livre para o Chelsea no flanco direito do ataque dos blues.

42'. Remate de Brahimi, ainda muito longe, para defesa a dois tempos de Courtois. A formação de Lopetegui está sem ideias...

40'. Cartão amarelo para Danilo, por falta sobre Diego Costa. O médio também falha o próximo jogo europeu.

39'. Na resposta, o FC Porto podia ter causado perigo junto dos londrinos, mas o cruzamento de Layún saiu muito mal, para a bancada...

39'. Boa oportunidade para o Chelsea, mas Óscar acaba por cair já dentro da área e o lance perde-se.

37'. Mais uma falta de Maxi! O uruguaio colocou-se em cima de Willian, numa disputa de bola. Livre para o brasileiro cobrar, novamente sobre o lado esquerdo do ataque.

36'. Canto batido na esquerda por Layún, mas fácil para Courtois!

35'. Na sequência do livre, há novo canto para o Chelsea, mas não resulta qualquer perigo do lance.

34'. Nova falta de Maxi, desta feita sobre Óscar. O árbitro não perdoou e mostrou o cartão amarelo ao lateral. Fica de fora no próximo jogo!

33'. Mais uma falta de Maxi.

30'. No seguimento do canto, não resultou qualquer perigo para Courtois.

30'. Cartão amarelo para Matic, por falta dura sobre Brahimi. O sérvio estava em risco e falha, assim, o próximo jogo europeu.

30'. Corona rematou, a bola sofreu um desvio e é canto para o FC Porto!

29'. Remate sem perigo de Maxi Pereira. O lateral era o único jogador dos portistas na área do Chelsea.

28'. Grande combinação de Willian com Óscar, à entrada da área, com a bola a sobrar para o remate do brasileiro! A bola sofreu um desvio e é canto para o Chelsea.

24'. O jogo continua a ser disputado com grande intensidade. O golo parece ter motivado ainda mais os pupilos de Mourinho, que estão, agora, claramente, por cima no jogo. O FC Porto tenta agora manter a posse de bola para acalmar o ritmo da partida, mas até agora ainda não conseguiu abrandar o ritmo dos blues.

23'. Alguma confusão na área, mas a defesa portista afasta sem grande problema.

22'. Mais uma falta de Maxi sobre Hazard. Livre lateral para o Chelsea, descaído para o lado direito do ataque londrino.

21'. Cruzamento de Maxi do lado direito, mas Brahimi não conseguiu dominar a bola e a jogada perdeu-se. Tentava responder o FC Porto.

20'. Cartão amarelo para Diego Costa, por ir ao encontro de Casillas quando o guarda-redes do FC Porto já tinha agarrado a bola.

18'. Óscar pede penalty! Após uma perdida de bola de Maxi, o brasileiro conseguiu entrar na área, acabando por cair na sequência do lance. O árbitro mandou seguir...

18'. Falta de Maxi sobre Hazard.

16'. Falta de Herrera sobre Diego Costa.

Diego Costa surge isolado perante Casillas, com o guardião espanhol a defender contra Marcano, que acaba por colocar o esférico na baliza de forma involuntária. Maicon ainda tentou evitar o auto-golo, mas já não foi a tempo.

12'. GOLO DO CHELSEA!

9'. Grande início de jogo! Uma partida disputada de forma muito intensa de parte a parte, com especial destaque para Willian e Brahimi!

5'. Bom lance de Brahimi! Uma boa pro!gressão do argelino culminou num remate forte para boa defesa de Courtois!

4'. O FC Porto tenta trocar a bola e baixar o ritmo da partida.

2'. Canto sem perigo .Afastou Maicon de cabeça.

2'. Livre cobrado por Willian sob o flanco esquerdo do ataque londrino, com a bola a sobrar para canto.

1'. Começa a partida. Sai o Chelsea com a bola.

19:44. Já se ouviu o hino da Liga dos Campeões, em Stamford Bridge.

18:25. «Esta série de maus resultados é uma novidade para mim», afirmou o treinador José Mourinho, que no entanto declarou estar fortemente motivado para ultrapassar a fase negra vivida em Londres. Já Julen Lopetegui focou a ambição portista: «Estamos focados em fazer história. O FC Porto nunca ganhou em Inglaterra e amanhã temos uma oportunidade magnífica».

18:00. José Mourinho deverá jogar num misto de 4-2-3-1 e 4-3-3, confiando a base do meio-campo a Nemanja Matic e Cesc Fabregas; Oscar, Eden Hazard e Willian serão os médios de ataque que darão apoio ao avançado hispano-brasileiro Diego Costa. Na defesa, Kurt Zouma e Gary Cahill serão os centrais, com Branislav Ivanovic e Cesar Azpilicueta nas laterais. Falcao lesionado, não defrontará a antiga equipa.

17:40. O FC Porto estará, ao que tudo indica, privado do seu construtor de jogo André André, que deverá falhar o jogo devido a cansaço muscular; Julen Lopetegui deverá optar por lançar Herrera na partida, construindo o triângulo de meio-campo com Imbula e Danilo Pereira, para dar capacidade de choque ao miolo portista. Vincent Aboubakar será o avançado escolhido.

17:20. Onzes previsíveis do jogo Chelsea x Porto:

16:55. Este poderá ser um duelo que decidirá muitas questões, umas desportivas, outras estruturais: Porto e Chelsea discutem a passagem aos oitavos-de-final e falhar o apuramento poderá ser gravoso, não só nas ambições desportivas de ambos como também na integridade da estrutura técnica do Chelsea. José Mourinho poderá estar no fim da linha e a sua saída do Chelsea poderá ser precipitada por uma eventual derrota hoje.

16:35. Apesar de ainda não ter perdido em casa para a Liga dos Campeões 2015/2016, o Chelsea já foi derrotado por quatro ocasiões em Stamford Bridge nesta temporada - Crystal Palace, Southampton, Liverpool e Bournemouth serão as inspirações para a formação portista. O FC Porto, por seu turno, ainda não perdeu uma única partida disputada longe do Dragão.

Chelsea de Mourinho vive dias complicados (Foto: Chelsea FC)

16:20. A forma do campeão inglês está bastante longe de se comparar às suas antigas prestações: o Chelsea vive dias muito atribulados e as derrotas têm-se acumulado na Premier League. A derrota caseira frente ao Bournemouth, na jornada passada da liga inglesa, foi a oitava da temporada na prova interna; ao todo, o Chelsea já perdeu por nove vezes em 2015/2016 em todas as competições.

16:05. O Chelsea x Porto será o oitavo jogo entre as duas formações, o quarto disputado no reduto londrino. A História diz-nos que o Porto apenas venceu por duas vezes (em 2004 e em 2015, na era de Julen Lopetegui) e, nas ocasiões que se deslocou a Stamford Bridge, nunca de lá saiu com pontos. Portanto, vencer esta noite o Chelsea implicará realizar um feito inédito.

15:50. De facto, o gigantesco tropeção da caminhada portista deu-se na jornada transacta - até então, o FC Porto estava a realizar uma óptima fase de grupos, tendo até feito o brilharete de bater o favorito Chelsea no Dragão, por 2-1 com golos de André André e Maicon contra um tento solitário do brasileiro Willian. A derrota frente ao Dinamo Kiev (0-2) veio colocar em dúvida o apuramento portista.

15:35. Mas caso o Dinamo Kiev vença os israelitas de Tel Aviv, somará 11 pontos e, nessa situação, nem um empate salvará o FC Porto de ser relegado para a Liga Europa, já que, através do desempate pelo método do «goal average», a equipa ucraniana levará sempre a melhor sobre a portuguesa - tivesse o FC Porto perdido apenas por 0-1 na partida do Dragão, diante do Dinamo, e tudo seria diferente.

15:25. Entrando na matemática do grupo, o FC Porto precisará, caso não vença o Chelsea, da ajuda do Maccabi Tel Aviv, formação que ainda não somou nenhum ponto nesta Liga dos Campeões (a única, sublinhe-se). Caso os israelitas vençam e empatem o Dinamo Kiev, o Porto poderá até sair derrotado de Stamford Bridge que garantirá, ainda assim, o apuramento.

15:10. Jogo de todas as emoções e decisões: no reduto do Chelsea, o Porto, que lidera o grupo com 10 pontos em igualdade pontual com os «Blues», precisa de vencer a formação londrina para garantir, sem margem para calculismos ou dependência de terceiros, o apuramento para os oitavos-de-final da prova. Se vencer o Chelsea, o FC Porto será líder do Grupo G.

15:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Chelsea x Porto, partida referente à 6ª jornada da fase de grupos da UEFA Liga dos Campeões 2015/2016. O jogo será disputado em Stamford Bridge a partir das 19:45 horas - siga o minuto a minuto do Chelsea x Porto,, grátis, em Vavel Portugal.