Benfica foge aos tubarões e enfrenta Zenit de André Villas-Boas

O Benfica fugiu aos grandes tubarões da Europa, tendo pela frente, nos oitavos-de-final da UEFA Liga dos Campeões, o Zenit, formação russa orientada por André Villas-Boas. O sorteio hoje realizado, em Nyon, na Suíça, permitiu aos encarnados fugir a colossos como Bayern, Real Madrid, Barcelona, Manchester City ou Chelsea.

Assim, será reeditada a eliminatória dos oitavos-de-final de 2011/2012 - relembramos que nessa temporada, o Benfica cruzou-se com com a equipa de São Petersburgo, na única vez que Jorge Jesus conduziu as águias para lá da fase de grupos da competição dos milhões. As memórias são positivas, já que os encarnados atingiram os quartos-de-final.