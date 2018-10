Messi e Suárez decidem: Barcelona é o novo Campeão do Mundial de Clubes

O Barcelona venceu o River Plate por 3-0 e tornou-se o mais recente campeão do mundo de clubes. No Japão, perante a oposição argentina (onde militam nomes bem conhecidos como Lucho González e Javier Saviola) os catalães ergueram o troféu pela terceira vez na sua História e o segundo da presente temporada (após triunfo na Supertaça europeia).

Num duelo inédito, a turma do River Plate, liderada pelo técnico Marcelo Gallardo e pelos jogadores Lucho, Kranevitter e Rodrigo Mora (ex-jogador do Benfica) resistiu durante 36 minutos à capacidade ofensiva do Barcelona: Lionel Messi abriu a contagem e o inevitável Luis Suárez ampliou a vantagem, aos 49 (após passe minuncioso de Busquets) e aos 68 (a passe de Neymar) minutos.