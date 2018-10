Resultado Paços Ferreira 1-3 Sporting na Liga NOS 2015-2016

Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão em directo e. Continue a acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Slimani bisou na segunda parte com Bruno Moreira a reduzir para 1-2, mas na resposta o argelino repôs novamente os dois golos de vantagem e acabou com o jogo.

Vitória justa do Sporting que dominou todo o encontro e isso acabou por se traduzir em golos. A equipa verde e branca nunca deu hipóteses ao Paços de criar perigo para a sua baliza e sai da Mata Real com mais três pontos e na liderança do campeonato.

FINAL DO JOGO O SPORTING VENCE O PAÇOS FERREIRA POR 1-3 E CONTINUA LÍDER!

90+2' Cartão amarelo para Paulo Oliveira por derrubar Christian.

90' Vão jogar-se mais cinco minutos de compensação.

88' Alteração no Sporting,saiu João Mário e entra Schelotto.

83' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! João Mário recupera a bola entra na área e serve Slimani, que encosta para dentro das redes.

82' GOOOLLLOOO DO PAÇOS FERREIRA!!! Lançamento lateral e Bruno Moreira de cabeça reduz a desvantagem.

81' Alteração no Sporting, saiu Adrien Silva e entra Aquilani.

74' Alteração no Sporting, saiu Bruno César e entra Gelson Martins.

73' Cartão amarelo para Romeu por derrubar Slimani.

70' Remate de Manuel José ao lado da baliza.

68' Substituição no Paços Ferreira, saiu Pelé e entra Manuel José.

63' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! João Mário isola Slimani e o argelino atira pelo meio das pernas de Marafona,

62' Livre directo batido por Adrien Silva com Marafona a defender a dois tempos.

61' Substituição no Paços Ferreira, saiu Edson Farías e entra Roniel.

60' Quinze minutos da segunda parte e o Sporting manda no jogo não dando qualquer tipo de chances ao Paços para sair em ataque.

48' Canto na esquerda do ataque leonino e Naldo de cabeça atira ao lado.

Substituição no Paços Ferreira, ao intervalo saiu Barnes e entra Christian.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O PAÇOS FERREIRA!

Logo a seguir a formação leonina esteve perto de aumentar o placar, mas João Mário viu a barra travar o seu remate. Para a segunda parte o Paços terá de mostrar muito mais, se quiser um resultado positivo, frente a um Sporting que quer continuar líder.

Sem ocasiões flagrantes de golo o Sporting chegou à vantagem perto do intervalo numa assistência de Slimani para Bruno César bater Marafona.

Primeira parte dominada pelos leões que controlam a posse da bola perante um Paços que só a espaços e nas arrancadas de Edson Farías e Barnes tenta ir para o ataque.

INTERVALO DO JOGO O SPORTING VENCE O PAÇOS FERREIRA POR 0-1!

41' Em cheio na barra!!! João Mário de pé direito já dentro da área remata forte e a bola embate com estrondo no ferro da baliza.

39' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Slimani na área pela esquerda assiste Bruno César que junto à pequena área desvia para o fundo das redes.

37' Cartão amarelo para João Pereira por derrubar Edson Farías.

35' Remate forte de Adrien Silva e boa defesa de Marafona.

34' Cartão amarelo para Diogo Jota por simulação de grande penalidade. Num lance que começa no pontapé do guardião Marafona.

26' Remate de Bryan Ruiz para as mãos de Marafona.

20' Vinte minutos na partida com maior domínio do Sporting que remete o Paços ao seu meio-campo. A equipa da casa tenta sair em contra-ataque jogando no erro do adversário.

19' Marafona sai em falso e Paulo Oliveira de cabeça atira ao lado.

11' Canto para a área do Paços e Naldo de cabeça desvia e depois Bryan Ruiz toca de raspão no esférico fazendo este sair ao lado.

10' Dez minutos de jogo com o Sporting a ter mais posse de bola procurando assim chegar até à área do Paços, enquanto os pacences apostam no jogo rápido pelas alas.

INÍCIO DO JOGO SAIU O SPORTING!

20:44. Entram as equipas no relvado com o trio de arbitragem liderado por Artur Soares Dias na frente.

20:35. Recolhem os onzes de Paços e Sporting aos balneários, daqui a pouco o início da partida.

20:20. Os jogadores das duas equipas já vão fazendo os exercícios de aquecimento no relvado.

20:17. No banco de suplentes do Sporting vão estar Marcelo, Schelotto, Ewerton, Aquilani, Gelson Martins, Téo Gutierrez e Montero.

20:15. No banco de suplentes do Paços Ferreira vão sentar-se Rafael Defendi, Roniel, Christian, João Silva, Fábio Martins, Manuel José e Bruno Santos.

20:10. O Sporting vai jogar com Rui Patrício na baliza, na defesa Jefferson, Naldo, Paulo Oliveira e João Pereira, no meio-campo William Carvalho, Adrien Silva e João Mário, na frente Bruno César, Bryan Ruiz e Slimani.

20:05. O Paços Ferreira vai alinhar com Marafona na baliza, a defesa com Hélder Lopes, Fábio Cardoso, Marco Baixinho e João Góis, no meio-campo Romeu, Pelé e Barnes, na frente Diogo Jota, Edson Farías e Bruno Moreira.

20:00. Os guarda-redes já aquecem no relvado da Mata Real. As bancadas vão-se compondo de adeptos das duas equipas.

19:45. O Paços Ferreira não perde há cinco partidas e nas últimas sete só em uma delas foi derrotada, curiosamente diante do Sporting para a Taça da Liga. Já os leões não perdem com os pacences há seis desafios.

19:30. O Sporting tenta hoje não atingir três jogos seguidos sem vencer, mas os leões foram derrotados em três dos últimos quatro desafios que disputaram fora de portas, em todas as competições.

19:15. Onzes prováveis do Paços Ferreira x Sporting:

19:00. No lado do Sporting, Jorge Jesus quer continuar a ser primeiro no final do desafio. «O campo da Mata não é fácil. Tradicionalmente é difícil. Vamos encontrar um adversário que é uma boa equipa, que está a fazer um bom campeonato e bem trabalhada. O Sporting está em primeiro e quer defender essa posição», sublinhou. Nos convocados a realçar as saídas de Marwin e Matheus e para a permanência de Schelotto e Marcelo Boeck, depois de ter sido anunciada a sua saída para o Chapecoense.

18:45. Na antevisão do jogo Jorge Simão acredita que pode voltar a roubar pontos aos leões. «O Sporting é a melhor equipa do campeonato por ser o líder da prova e está a fazer uma belíssima competição. Mas o Paços foi a primeira equipa a tirar pontos ao Sporting», referiu. O técnico não se alongou sobre o facto de cumprir castigo e por isso não poder estar no banco. «Vai ser diferente por estar fora do meu habitual espaço de ação mas tenho a certeza que os jogadores não vão sentir a minha falta», afirmou. Nos convocados para o encontro desta noite destaque para as ausências por lesão de Miguel Vieira, Paulo Henrique, Minhoca, Andrézinho e Ricardo.

Jorge Simão quer tirar pontos de novo ao Sporting (Foto: ojogo.pt)

18:30. O Estádio da Mata Real é um campo tradicionalmente complicado para o Sporting, que em 17 jogos venceu apenas sete, perdeu cinco e empatou outros cinco. A nível de golos também se regista um equilíbrio, com o Paços Ferreira a marcar 17 e os leões 22, com os dois conjuntos a fazerem o gosto ao pé, o último nulo aconteceu já em 2010.

18:15. Este vai ser o terceiro encontro esta temporada entre Paços e Sporting, as duas equipas jogaram novamente em Alvalade para a Taça da Liga com os leões a vencerem por 3-1. Curiosamente na última vez que a turma de Alvalade venceu na Matal foi pelo mesmo resultado, na época 2013-2014, com golos de William Carvalho, Adrien Silva e Marcos Rojo, e Bebé a marcar o tento de honra para os castores.

18:00. O Paços Ferreira foi a primeira equipa a tirar pontos ao Sporting na Liga, ao impôr um empate em Alvalade a uma bola na segunda jornada. De resto este foi o resultado que se repetiu na última temporada na Mata Real.

17:45. Ambos os conjuntos vêm de dois empates para o campeonato, os pacences no reduto da Académica a um golo, e os leões em casa diante do Tondela a duas bolas. A meio da semana a equipa lisboeta foi derrotada por 2-0 pelo Portimonense, e os castores empataram 1-1 frente ao Arouca, em jogos a contar para a Taça da Liga.

17:30. O Sporting lidera a classificação com 45 pontos, mas quando entrar em campo poderá ter perdido esse estatuto caso o Benfica tenha vencido o Arouca. Do outro lado está o Paços Ferreira, ocupando a quinta posição que dá acesso às competições europeias, somando 29 pontos.

Estádio da Mata Real palco do jogo (Foto: record.pt)

