SC Braga: Josué de malas feitas para os arsenalistas

O internacional português Josué chega ao SC Braga por empréstimo do Porto depois de ter estado cedido aos turcos do Bursaspor. O médio reencontrará o técnico Paulo Fonseca, treinador que o lançou no Paços de Ferreira e o levou para o FC Porto.

Josué: depois da aventura turca o regresso a Portugal

O médio ofensivo, Josué será uma mais valia para Paulo Fonseca para o que resta da presente temporada. O luso actua preferencialmente a 10 na ajuda ao avançado mas tem valências para se encostar a uma ala para oferecer qualidade de finta e de cruzamento. Na passagem pelos dragões, o atleta lusitano não justificou a aposta de Paulo Fonseca depois de ter despoletado para o futebol ao serviço do Paços de Ferreira. Na Capital do Móvel, o jogador encantou e tenta agora aos 25 anos relançar a carreira nos bracarenses.

Recorde-se que o médio em 2013 chegou mesmo a ser chamado por Paulo Bento para representar Portugal tratando-se de um jogador interessante que precisa de explodir e mostrar que não passa de uma promessa. A passagem pela Turquia foi tímida, mas no Braga o luso terá a confiança do treinador Paulo Fonseca. O Porto cede o jogador até ao final da época. A idade de Alan pode ter pesado na necessidade de contratar um jogador como Josué uma vez que o português poderá ser uma alternativa válida para organizar jogo, fintar, cruzar e bater as bolas paradas.