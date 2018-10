Sporting x Académica : Leão de raça passa no exame

Do atrevimento à timidez

Com as ausências de Paulo Oliveira (castigo), Jefferson e Bruno César (lesão), Jorge Jesus teve de mexer no onze inicial. O técnico leonino fez entrar Carlos Mané, promovendo ainda as estreias no campeonato de Rúben Semedo e de Marvin Zeeglaar. Sabendo já da vitória do FC Porto no Estoril, os leões entraram fortes e à procura da baliza adversária. Todavia, foi a Académica a surpreender e a inaugurar o marcador; oito minutos de jogo e a Briosa, em canto estudado a chegar ao golo por Rafa Soares que, com um remate forte já dentro da área, fez o primeiro da partida.

Apanhando-se a vencer, a equipa de Coimbra encolheu e remeteu-se ao seu meio-campo, procurando defender a vantagem. Tal como aconteceu em situações semelhantes, o Sporting manteve a compostura e partiu em busca da reviravolta no marcador. Bryan Ruiz ameaçou aos 28 minutos, permitindo a boa defesa de Trigueira; contudo o guardião dos estudantes nada pode perante o magnífico golo de Adrien que, depois de tirar dois adversários do caminho, rematou em arco empatando a partida.

(foto: José Cruz /Facebook Oficial Sporting CP)

O jogo era de sentido único com o Sporting a dominar e a carregar sobre uma Académica extremamente defensiva e sem capacidade (ou vontade) de atacar. Assim, foi sem surpresas que os leões deram a volta ao resultado; 43 minutos e depois de um excelente trabalho dentro da área, Mané serviu Ruiz que apenas teve de empurrar. O intervalo chegava com a justiça no resultado.

A reversão e a salvação

Ao intervalo, e verificando o encolhimento do adversário, Jorge Jesus trocou William Carvalho por Gelson Martins. O segundo tempo começou como terminara o primeiro, com o Sporting a dominar e a acercar-se da área adversária. Contudo, e novamente de bola parada, a Académica chegou ao empate; 59 minutos e após um livre batido para a área leonina e após um primeiro cabeceamento, Ewerton acabou por fazer auto-golo. Um lance recheado de polémica já que, em primeira instância, o tento foi anulado por fora-de-jogo de João Real, que interferiu directamente no lance. O árbitro Cosme Machado, acabou por reverter a decisão do seu auxiliar e validou o golo.

Mais uma vez, os leões mantiveram-se frios e partiram novamente em busca da vitória, perante uma Académica cada vez mais remetida aos seus últimos vinte metros, e incapaz de lançar qualquer contra-ataque.Gelson Martins, Bryan Ruiz e Slimani tiveram o golo nos pés, mas contaram com a boa exibição de Pedro Trigueira.

A missão dos estudantes ficou ainda mais dificultada a dez minutos do fim quando Aderlan viu o segundo amarelo e o consequente vermelho. Poucos minutos depois, o Sporting chegou ao golo da vitória; 84 minutos e um cruzamento largo de João Pereira encontra Freddy Montero, o colombiano, com muita calma, rematou forte por entre as pernas de Trigueira.

(foto: José Cruz /Facebook Oficial Sporting CP)

Num jogo repleto de emoção e polémica, o Sporting saiu com mais uma importante vitória, e que garante a manutenção da liderança do campeonato; já a Académica arrisca-se a cair para a zona de despromoção no final da ronda, dependendo dos resultados dos adversários directos.