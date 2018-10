Oficial: Siqueira já faz parte do plantel do Valência

Guilhereme Siqueira foi várias vezes apontado como um regresso em que o clube da Luz estaria interessado, mas o seu destino acabou mesmo por o conduzir a outro clube espanhol - desta feita, o Valência. O brasileiro de 29 anos foi anunciado no passado Domingo como reforço do clube espanhol, num empréstimo com a duração de 1 ano e meio, até ao final da temporada de 2016/2017.

O lateral deixa assim o Atlético de Madrid temporariamente, ficando sob o comando de Gary Neville, tendo já começado a treinar com os seus novos companheiros de equipa esta segunda-feira. Após ter passado nos exames médicos o brasileiro participou já no primeiro treino da semana, devendo ser apresentado oficialmente como jogador do Valência ainda no dia de hoje.

Recorde-se que o membro da defesa chegou ao clube do Atlético de Madrid vindo do Granada, tendo ganho com a equipa Madrilena a Super Taça de Espanha há dois anos (2014). No entanto, nos últimos tempos tem vindo a perder espaço na equipa, sobretudo devido ao regresso de Filipe Luís, tendo mesmo ficado fora de algumas convocatórias esta temporada. A chegada ao clube de Valência será uma nova oportunidade para o lateral, que irá reforçar a defesa frágil desta equipa.