Benfica x Porto: Marcano lesionado não entrará nas contas de Peseiro

A lista de convocados para o jogo do FC Porto frente ao Benfica, na Luz, saiu esta quinta-feira, e as notícias não são as melhores para os azul-e-brancos. Depois da lesão de Maicon no jogo frente ao Arouca, o Porto ficou com apenas 3 centrais ao seu dispor, vendo agora o número a reduzir para 2 na véspera do Clássico. Marcano lesionou-se na coxa direita, presumivelmente no treino desta quinta-feira, e por isso não poderá batalhar ao lado dos colegas de equipa no jogo frente ao Benfica, marcado para esta sexta-feira.

Perante este cenário de lesões, Peseiro não terá a vida facilitada em vésperas de um jogo especialmente importante. As lesões de Marcano e Maicon deixam apenas dois centrais disponíveis para o duelo: o já conhecido Martins Indi e o recém-chegado Chidozie, que será uma opção de risco uma vez que é novo e inexperiente em jogos deste calibre, mas que tem vindo a trabalhar com o plantel principal do FC Porto e que se apresenta mesmo como a escolha óbvia de José Peseiro.

O técnico poderá ainda optar por uma opção mais arriscada e menos provável: Danilo, apesar de médio, é bom a defender e tem algumas características úteis à posição de central, nomeadamente a sua forte estatura e qualidade a desarmar o adversário, podendo por isso ser adaptado pelo técnico para a posição. Ainda assim, esta opção dificilmente será considerada por Peseiro, dado o seu elevado risco.