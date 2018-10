Liga dos Campeões: Quarta-feira será novo dia de duelos estrelados

A segunda semana do mês de fevereiro tem sido perfeita para os maiores fãs do desporto-rei. O regresso das competições europeias tem tonardo a semana um autêntico regalo e tem colado muita gente à televisão. Como tal, a quarta-feira não vai fugir à regra, que com a continuação dos oitavos-de-final, promete mais futebol de espetáculo.

Gent x Wolfsburgo

Teoricamente, este duelo é o menos apetecível dos oitavos-de-final desta edição da Champions League. O Gent parece ser também a equipa mais fraca desta eliminatória e trata-se da maior surpresa da prova até ao momento. Deixou para trás o favorito Valencia e o Lyon, terminando em segundo lugar no grupo H com um total de dez pontos. A sorte esteve do seu lado no sorteio e calhou-lhe uma das equipas mais fracas do Pote 1, o Wolfsburgo, o que deixa tudo em aberto. O favoritismo está claramente no lado dos alemães, que mesmo sem empolgar como na temporada passada, ainda têm capacidades para passar este teste sem grandes problemas, e com isso avançar um pouco mais longe na prova. Foi o vencedor do grupo B ao somar 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas) deixando o PSV em segundo lugar, eliminando o poderoso Manchester United e o CSKA Moscovo.

A seu favor, o Gent tem o mérito de ser uma equipa versátil. Se no campeonato jogam de maneira a controlarem quase todos os jogos (lideram o campeonato belga juntamente com o Club Brugge), o mesmo já não se pode dizer na Liga dos Campeões. A estratégia tem passado por jogarem como uma equipa fechada a jogar na expetativa, o que tem resultado até aqui. Por incrível que pareça, trata-se da primeira equipa belga a estar presente num fase a eliminar da UEFA Champions League desde a temporada de 2000/01.

Também o Wolfsburg é estreante em fases a eliminar nesta competição. A equipa tem vindo a protagonizar uma temporada muito irregular e situa-se atualmente fora da zona de apuramento para as competições europeias na Bundesliga.

Roma x Real Madrid

Depois de ter contado com o Barcelona na fase de grupos, a Roma tem agora que ultrupassar uma outra equipa espanhola. Trata-se do Real Madrid e trata-se de uma missão muito complicada. A primeira partida deste duelo joga-se em sua casa, no estádio Olímpico de Roma.

Olhando para trás, a tarefa não parece a ser nada fácil para os italianos. Conseguiram apenas apurar-se na última jornada e trata-se da equipa que avançou com o menor número de pontos somados, seis. Venceu apenas um jogo, empatou três e perdeu dois. O saldo de golos também não é nada bom, sendo negativo (11 contra 16). É só mais um sinal da descida de forma da equipa desde a última época. Agora com um novo treinador, as questões ainda são muitas, mas já há sinais de alguma melhoria. No último jogo, a equipa venceu o Carpi por 3-1.

Já em relação ao Real Madrid, não há muito a dizer. Logo à primeira vista vimos que é uma equipa muito superior à da Roma, mas como no futebol tudo é possível, nada está ganho. O conjunto agora treinado por Zidane terminou a fase de grupos em primeiro lugar e de forma invicta. Ganhou cinco jogos tendo empatado um outro. A diferença de golos é avassaladora. São 19 golos marcados contra apenas três sofridos. Já no campeonato espanhol, a tarefa não tem sido tão simples, tendo já sido goleados pelo Barcelona por 4-0.

Dito isto, fica claro que o Real é um franco favorito à vitória em solo italiano. À Roma resta-lhe dar o seu máximo e não cometer as constantes falhas na sua defesa que têm vindo à acontecer. O objetivo de Ronaldo passará com certeza por somar mais golos à sua conta pessoal, como tem sido hábito.