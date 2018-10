Brahimi: «É ganhar, ganhar e ganhar»

Numa fase em que o FC Porto já não possui um grande espaço de manobra nas competições em que ainda está inserido, Yacine Brahimi demonstrou confiança no grupo azul e branco.

«Só pensamos em vitórias. Não há outra palavra... É ganhar, ganhar e ganhar. Temos de vencer o maior número possível de jogos, seja em que competição for.», confessou, determinado.

Recorde-se que, depois da vitória por 1-2 no Estádio da Luz, os «dragões» não conseguiram trazer um resultado positivo da Alemanha, onde viram as contas da liga Europa ficarem substancialmente mais complicadas, após uma derrota por duas bolas na casa do Borussia de Dortmund. Ainda assim, Brahimi assegura que a equipa já ultrapassou o desaire europeu. «A equipa está mais confiante. Na última partida faltaram alguns jogadores importantes, sobretudo defensivamente, mas esse jogo já ficou para trás.», afirmou, acrescentando que o foco da turma orientada por Peseiro, neste momento, passa pela 23ª jornada do campeonato português, mais concretamente, pelo próximo embate diante do Moreirense. «Agora estamos concentrados no campeonato nacional e temos trabalhado para continuar a crescer como equipa, tal como temos feito até aqui.», referiu.

Numa antevisão da segunda mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa, o médio argelino reconheceu que será «um jogo complicado», mas mostrou-se confiante numa reviravolta. «Tudo é possível. Vamos acreditar até ao final, até ao último minuto. Sabemos que vai ser complicado, mas não baixamos os braços. Faremos tudo para conseguir um resultado que nos apure.», rematou.

Por fim, quando questionado acerca das alterações na posição que ocupa dentro de campo, com o novo técnico - aparecendo, mais frequentemente, no corredor central -, Brahimi foi claro: «Só tenho de fazer o que o mister pede, dar o máximo em todos os momentos do jogo e nada mais".

O FC Porto recebe este domingo o Moreirense, no Estádio do Dragão, num jogo que terá início às 18:15 e cuja cobertura poderá acompanhar, na íntegra, aqui, em Vavel Portugal.