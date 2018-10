NBA: Spurs derrotam Pistons e garantem playoffs

A 29ª vitória consecutiva caseira dos San Antonio Spurs sobre os Detroit Pistons por 97-81, garantiu à equipa do Texas nova presença nos playoffs. Numa partida marcada pelo equilíbrio e onde a liderança mudou por onze vezes, acabou por ser no terceiro período, que o comandados de Greg Popovich acabaram por fazer a diferença, com um parcial de 27-14.

Sem poderem contar com Matt Bonner e Mano Ginobili, os Spurs voltaram a ter no base Kawhi Leonard o melhor marcador da partida com 27 pontos, aos quais se juntaram os 23 de LaMarcus Aldrigde. No lado de Detroit de nada valeram os 16 pontos de Tobias Harris e Matt Morris. San Antonio aumentou para seis triunfos consecutivos e continua no segundo lugar da Conferência Oeste, atrás dos líderes e campeões Golden State Warriors. Já os Pistons apesar da derrota continua no oitavo posto da Conferência Este, e em posição de acesso aos playoffs.

Celtics «atropelam» Trailblazers

Os Boston Celtics seguem firmes no terceiro lugar da Conferência Este, depois de «esmagarem» os Portland Trailblazers, sétimos no Oeste por 116-93. Os 23 pontos de diferença fizeram-se sentir no terceiro período com a formação de Boston imparável com um 30-12. O pequeno base Isaiah Thomas foi o melhor marcador do encontro com 30 pontos.

Porém os louros precisam de ser divididos por Avery Bradley com 17 pontos e para o duplo-duplo de Jared Sullinger e Marcus Smart, que começou no banco, ambos com 15 pontos e 11 ressaltos. No lado de Portland o base Damian Lillard nada conseguiu fazer mesmo com 20 pontos marcados. Os Celtics levam já doze vitórias seguidas no TD Garden e estão somente a um triunfo de igualar o melhor registo de 2008-2009.

(Isaiah Thomas marcou 30 pontos (Foto: nba.com)

Nos restantes jogos da madrugada destaque para a quarta derrota consecutiva dos Chicago Bulls por 102-89 frente aos Orland Magic e para a importante vitória dos LA Clippers por 103-98 sobre os Oklahoma City Thunder.

Resultados:

Orlando Magic 102 - 89 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 99 - 119 Charlotte Hornets

Boston Celtics 116 - 93 Portland Trailblazers

Toronto Raptors 104 - 94 UTAH Jazz

Houston Rockets 100 - 95 New Orlean Pelicans

Memphis Grizzlies 104 - 98 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 99 - 104 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 98 - 104 Washington Wizards

San Antonio Spurs 97 - 81 Detroit Pistons

Denver Nuggets 117 - 107 LA Lakers

LA Clippers 103 - 98 Oklahoma City Thunder