Porto x União da Madeira: alerta máximo, dragão não pode tropeçar

A equipa portista não pode vacilar e, caso queira lutar pelo título, terá de puxar dos galões no duelo deste Sábado diante o União da Madeira. Para a ronda 26 do campeonato José Peseiro desespera com as ausências: Martins Indi, Marcano, Danilo, André André e Evandro estão fora das opções e, seja por lesão ou castigo, são logo 5 potenciais titulares que ficarão na bancada do Dragão. O treinador azul e branco deixou estranhamente Bueno de fora e chamou 4 jovens da equipa B dos invictos.

Primeira volta: goleada azul matou madeirenses

Na jornada 9 da Liga NOS, os dragões deslocaram-se ao Estádio da Choupana para enfrentar o União da Madeira, e a goleada de 0-4 traduziu um jogo acessível para os azuis. A colorir o score estiveram Herrera, Brahimi, Corona e Danilo, com a particularidade de os 3 primeiros tentos terem sido concretizados numa fase precoce do encontro. O União da Madeira defendeu de forma amadora e abriu uma autêntica autoestrada para os craques azuis e brancos. O então FC Porto de Lopetegui caminhava ainda tranquilamente na luta pelo título, mas uma volta depois o cenário para o dragão de Peseiro vê o primeiro lugar como uma miragem.

FC Porto: lesões e castigos promovem chamada de mini dragões

A derrota pesada dos azuis e brancos na jornada 25 da Liga NOS frentre ao Braga deixou marcas profundas no desejo incessante dos dragões em chegar ao título. Em pleno Estádio AXA a equipa de Peseiro não foi capaz de superar a confiança dos guerreiros do Minho, e como se não bastasse registaram ainda lesões e castigos. Para o embate deste sábado frente ao União da Madeira, o estratega da invicta não poderá contar com Martins Indi, Marcano, Danilo, André André e Evandro. A infelicidade de uns resulta na oportunidade de outros, e é de salientar a inclusão de 4 elementos da equipa B portista (Verdasca, Víctor García, Francisco Ramos e Graça). Curiosidade ainda para a ausência invulgar de Bueno, que desde que José Peseiro assumiu o comando técnico da Invicta ainda não teve sequer uma oportunidade para pisar o relvado em competição.

Foto: Facebook do União da Madeira

Apesar da contestação, Iker Casillas mantém-se firme entre os postes azuis e brancos, ficando a dúvida quanto ao guarda-redes que se irá apresentar: o Casillas seguro do Clássico da Luz ou o Casillas intemitente da partida frente ao Braga? Na defesa, José Peseiro terá de inventar uma solução, e a aposta da VAVEL Portugal vai para: Maxi Pereira na lateral direita, Miguel Layún adaptado a central ao lado de Chidozie, e ainda Angel encostado a defesa esquerdo. O treinador portista poderá também apostar em Verdasca, que é central de raíz, isto caso Peseiro queira manter Layún a lateral esquerdo por forma a não perder a profundidade e os cruzamentos letais que o mexicano oferece no balanceamento para o ataque.

No meio-campo, Rúben Neves e Herrera deverão ser as apostas seguras do estratega do Porto, sendo a principal novidade a quase certa utilização de Sérgio Oliveira como médio mais adiantado deste trio. O internacional sub-21 das quinas terá finalmente uma oportunidade para mostrar o seu valor, aproveitando assim as indisponibilidades de Danilo e André André para poder desenvolver o seu futebol técnico sem esquecer a boa meia distância do luso. Na frente, Brahimi e Corona deverão ser os artistas de serviço, mas reside ainda a dúvida quanto à titularidade de Suk e Aboubakar. Os dois pontas de lança têm alternado as escolhas de Peseiro, cabendo ao treinador responder à seguinte questão: a força de Suk ou a agilidade de Aboubakar? Uma coisa é certa: sejam estas ou outras opções, o Porto é mesmo obrigado a vencer, caso contrário poderá ver o leão a rugir mais alto e a águia a voar mais além.

União da Madeira: desesperados por pontos

A 9 jornadas de terminar a Liga NOS, o União da Madeira ocupa a 15ª posição e soma apenas mais 3 pontos do que a Académica, que se encontra em zona de despromoção. Como tal, qualquer ponto conquistado no dragão poderá ser fundamental para a salvação da equipa insular. A estratégia de Norton de Matos passa por desenhar um bloco baixo com um meio-campo reforçado, com o intuito de evitar ao máximo que o Porto marque nos primeiros 15/20 minutos da partida. Com os azuis e brancos sobre pressão, os madeirenses tentarão surpreender no contra-atanuque, onde emerge a principal estrela da equipa, Danilo Dias, que marcou, por exemplo, o golo decisivo do União que deu a vitória frente ao Sporting em jogo a contar para o campeonato.

Foto: Facebook do União da Madeira

Os dados estão lançados e resta saber se será o União da Madeira a respirar melhor na tabela classificativa ou se será o Porto a aproximar-se dos rivais que ocupam as duas primeiras posições da Liga NOS.