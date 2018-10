Luta de mercado entre dragões e leões: Alan Ruiz é o alvo

O Sporting já confirmou o interesse em Alan Ruiz e tem estado em reuniões com o representante do jogador, mas foi o próprio atleta a afirmar que não foi só o clube de Alvalade a apresentar uma proposta pela sua compra. O FC Porto entrou na corrida e resta ao jogador escolher entre os dois rivais lusitanos que lutam pelo título português. Alan Ruiz tem 22 anos, é médio e é conhecido na Argentina como o novo Riquelme.

Mais uma luta fora das 4 linhas: Alan Ruiz interessa a leões e dragões

O historial de lutas de mercado entre Porto e Sporting é vasto, e Alan Ruiz parece ser o novo capítulo da saga interminável de tramas de transferências entre os velhos rivais. No mercado de inverno, o Porto "roubou" Suk e Marega ao clube de Alvalade, e os exemplos têm-se sucedido ao longo do tempo: Paulo Assunção, Rúben Micael, Kléber, Danilo Pereira, jogadores que optaram por se transferir para o Porto e não para o Sporting.

No caso de Alan Ruiz, o Sporting tem vindo a fazer marcação cerrada ao argentino no último mês, tendo iniciado conversações com o representante do médio com via a um entendahmento. O atleta já confirmou o interesse dos leões, mas surpreendeu ao afirmar que o Porto também apresentou uma proposta pela sua contratação. Apesar da marcação cerrada leonina, os dragões estão prontos a driblar novamente o rival e confirmar Alan Ruiz no plantel da próxima época. O tecnicista argentino confessou ter recusado ir para a China e afirmou querer jogar na Europa, sendo Portugal um destino que agrada ao novo Riquelme da Argentina.

O jogador pertence ao San Lorenzo, mas está cedido ao Colón por empréstimo, tendo este último clube que accionar uma claúsula de 2,5 milhões de euros para adquirir o centro campista em definitivo. O Colón admite, no entanto, vender Alan Ruiz prosteriormente por uma verba elevada. Aos 22 anos, o talento de Alan Ruiz encantou leões e dragões, e é sem dúvida um craque que merece todo o protagonismo. O argentino joga no meio campo ofensivo, aplica uma técnica soberba na finta e no passe e promete incendiar a luta de Porto e Sporting pela sua contratação. Será que a investida do leão será mais eficáz que a habilidade negocial do dragão?

Enquanto não há resposta, resta conhecer os dotes de Alan Ruiz no seguinte video: