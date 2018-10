Benfica: comandante Luisão convocado para Coimbra

O internacional brasileiro, Luisão recuperou totalmente da lesão sofrida em Novembro e integra a convocatória de Rui Vitória para o jogo deste Sábado diante a Académica. O capitão deverá ficar no banco mas a presença do veterano central é sem dúvida uma mais valia na medida em que qualquer equipa sente a falta do seu líder. Luisão é um símbolo da mística encarnada e é com agrado que o futebol português saúda o regresso de uma das maiores figuras do futebol luso da última década. Para a jornada 29 em Coimbra, o Benfica irá jogar com Jardel e Lindelof mas Luisão e Lisandro prometem lutar por um lugar no eixo central da defesa.

Aos 35 anos Luisão é uma preciosidade de experiência e mesmo com a forte concorrência é sempre um elemento fulcral para qualquer equipa. A lesão que sofreu num lance com João Pereira no derby de Novembro frente ao Sporting foi grave mas 5 meses depois o gigante está pronto para o combate no que resta da temporada.