Wolfsburgo com vantagem no Santiago Bernabéu

O Wolfsburgo vai ter uma grande oportunidade para eliminar o Real Madrid. Depois do 2-0 na Alemanha, agora o jogo no Santiago Bernabéu.

Para Zinédine Zidane, a paciência será a chave se o Real Madrid quiser dar a volta à derrota da semana transata: “Este é um grande jogo, mas teremos de ter cabeça fria para o disputar. Não iremos ganhá-lo [nos primeiros] dez ou 15 minutos. Poderá ser mais difícil caso eles marquem, mas isso pode acontecer. Teremos de estar concentrados desde o primeiro minuto. Temos de marcar mas dispomos de 90 minutos para o fazer. Vamos ter de ser pacientes. As pessoas querem ver a sua equipa a jogar bem e tenho a certeza de que o faremos amanhã. O resultado da primeira mão faz com que seja mais complicado mas também mais entusiasmante.”

Vieirinha, não tem medo do ambiente em Madrid e confia num bom resultado: “Medo, nós? Não, nem pensar. Veremos o que acontece amanhã…” Por sua vez, Naldo acredita que o Wolfsburgo poderá conseguir um resultado que os permita passar: “Nada temos a perder. Todos acreditam que o Real Madrid marcará três ou quatro golos, mas se estivermos compactos na defesa poderemos criar-lhes problemas”. André Schurrle afirma que os seus companheiros d equipa vão deixar a vida em campo para lograrem a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões: “Na terça-feira estaremos a 100 milhões por cento, vamos correr pelas nossas vidas. Vai haver fogo em Madrid, é este o sentimento no balneário”. Já Klaus Allofs, diretor desportivo dos alemães, acha que coisas extra-futebol podem acontecer: “No Bernabéu podem acontecer muitas coisas que não podemos sequer imaginar. Decisões de arbitragem erradas, por exemplo. Teremos de estar preparados”.