Sporting: o apagar de Gelson e Matheus

Nascidos e criados em Alvalade. Gelson Martins e Matheus Pereira ganharam o espaço na equipa com mérito próprio, mas em boa verdade a fama durou pouco e actualmente acabaram por perder o espaço que outrora ganharam. Hoje no Vavel Portugal fazemos a análise ao que se passou para estas duas estrelas se terem apagado.

Gelson Martins

Contra as expectativas, Gelson Martins convenceu o técnico Jorge Jesus na pré-época e mereceu um lugar no plantel da equipa principal do Sporting. Depois de ter feito uma época muito positiva na equipa B e ter brilhado no Mundial de sub-20, o extremo surpreendeu o treinador dos ‘leões’ e foi um dos extremos escolhidos para lutar pelos títulos na presente temporada, a par de Carrillo (que entretanto entrou em litígio com o clube), Bryan Ruiz e Carlos Mané.

Gelson Martins fez uma primeira metade de época muito boa e regular, somando um total de 26 jogos, tendo jogado como titular em alguns deles e protagonizado exibições de ‘encher o olho’ dos adeptos. Apesar de não deixar de ser aposta de Jorge Jesus nas suas convocatórias, nesta segunda metade da época o extremo tem sido suplente utilizado e em algumas partidas não tem saído do banco de suplentes. Num contexto de golos marcados, recorde-se que o último golo marcado pelo português foi a 15 de janeiro no empate em casa frente ao Tondela.

Assim, Gelson já somou, até ao momento, um total de 37 jogos e 5 golos em todas as competições.

Matheus Pereira

Face ao processo instaurado a André Carrillo, Jorge Jesus chamou Matheus Pereira, que estava a alinhar pela equipa B do Sporting. A sua estreia ocorreu a 1 de outubro num encontro a contar para a Liga Europa, em que o Sporting empatou em casa frente ao Besiktas. A partir daí, o extremo brasileiro foi sendo convocado pelo técnico dos ‘leões’, tendo marcado alguns golos e realizado exibições de grande classe, como foi o caso do jogo em casa frente ao Skenderbeu em que marcou 2 golos.

No entanto, tal como aconteceu como Gelson Martins, Matheus foi perdendo lugar na segunda metade da época, tendo realizado alguns jogos pela equipa B de forma a manter o ritmo competitivo.

Entre a equipa principal e a equipa B, Matheus Pereira soma um total de 28 jogos e 10 golos.

Gelson Martins e Matheus Pereira são, claramente, mais dois jogadores de imensa qualidade que foram formados pela Academia e com os quais os responsáveis ‘leoninos’ confiam para ajudar na conquista de títulos. São, no entanto, muito jovens e num ano em que o Sporting se afirmou desde logo como candidato à conquista do título nacional, Jorge Jesus prefere apostar na experiência nesta fase final do campeonato, fazendo alinhar jogadores como João Mário, Bryan Ruiz ou Bruno César nas alas atacantes.