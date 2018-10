Leão garante milhões da Champions: Coates é prémio extra

O triunfo diante o União da Madeira garantiu a presença leonina na fase de grupos da Liga dos Campeões 2016/2017. Com o 2º lugar na Liga NOS totaltente garantido, o Sporting terá o previlégio de voltar à prova milionária, depois de ter sido injustamente eliminado diante o CSKA no play-off de acesso à fase de grupos da Champions. Ao garantir este feito a 3 jornadas do fim da temporada, os felinos encaixarão cerca de 12 milhões de euros, uma quantia que permitirá à direcção sportinguista accionar a claúsula de opção do central Sebastián Coates.

Recorde-se que o uruguaio chegou a Alvalade em Janeiro, cedido pelo Sunderland de Inglaterra. O central tem vindo a justificar a aposta de Jesus, levando Bruno de Carvalho a investir os 5 milhões que ficaram acordados no final do empréstimo. O defesa será uma forte opção para competir ao mais alto nível na próxima época, compondo um eixo central sólido com Rúben Semedo. Coates impressiona pela sua estatura e sentido posicional, sendo muito difícil fintá-lo. O regresso à Champions é um feito importante na presente temporada, e Coates será um trunfo importante para que o leão volte a rugir com a bola estrelada nos pés.