Real Madrid x Manchester City: Cristiano no ataque aos ingleses, Benzema e Casemiro KO

O partidazo desta quarta-feira entre Real Madrid e Manchester City contará com a presença do melhor marcador de sempre da mítica UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo treinou esta semana sem limitações e será a principal seta apontada às redes de Joe Hart. Recorde-se que CR7 falhou a 1ª mão em solo inglês, mas regressa agora para tentar bater o seu próprio recorde de golos numa só edição da Champions. O jogador leva até agora 16 tentos na prova faltando 2 tiros certeiros para superar o seu registo em 2014 que está fixado em 17 festejos. Para Zidane no entanto, nem tudo são boas notícias uma vez que Benzema e Casemiro estão inaptos para a batalha diante o City. Todavia o técnico e os adeptos merengues contarão com a inspiração do renascido Bale e claro, do astro e goleador Cristiano. O Real Madrid procura o apuramento para a final de Milão, rumo ao tão desejado 11º título da prova que faz sonhar toda e qualquer estrela.