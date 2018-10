Sporting: Hernan Barcos poderá ''navegar'' para o Brasil

Aos 32 anos, o argentino Hernan Barcos chegou a Alvalade em Janeiro, mas o seu rendimento tem sido medíocre. Recorde-se que o avançado chegou ao Sporting proveniente da China, e desde então são os adeptos verde e brancos que ficam de olhos em bico cada vez que Barcos se afunda quando entra em campo. A adaptação ao futebol luso tem sido difícil, mas é do outro lado do mundo que surgem boas notícias com sotaque português.

Segundo o jornal brasileiro ''Globo Esporte", o Botafogo estará bastante interessado em contratar Barcos, sendo uma hipótese que o jogador não descartaria. O irmão e empresário do argentino já tem conhecimento do interesse do emblema canarinho, o que, a verificar-se, seria um regresso a um país onde Barcos melhor navegou ao serviço do Grémio e do Palmeiras. No Sporting, Barcos jogou até agora 6 partidas como suplente utilizado, mas insiste em não levantar a âncora que o faça festejar um golo de leão ao peito.