Sp. Braga x Sporting : Não foi por falta de vontade

4-0 em Braga, 4-0 na Luz. Este é o resultado que vai ficar na cabeça de todos nos próximos tempos.

O Sporting fez o seu trabalho, mas como já era sabido, os leões não dependiam deles mesmos para garantir o titulo.

Ao ataque

Com o castigo de Adrien Silva era sabido que Jorge Jesus teria de fazer mudanças na equipa. O técnico leonino fez entrar Bruno César para a lateral esquerda e no lugar do William Carvalho (que esteve também em campo mas mais à frente no terreno) ficou Gelson Martins sendo João Mário a sua companhia para fazer circular a bola entre eles e Bryan Ruiz. Na frente Teo e Slimani compunham o onze e aquilo que era pedido foi cumprido.

Ainda antes do bater dos 20' Jorge Jesus viu-se obrigado a fazer entrar Paulo Oliveira. O central leonino Coates, ficou muito queixoso depois de um lance com Wilson Eduardo e foi obrigado a terminar a temporada mais cedo.

A verdade é que se o Sporting já estava forte ficou muito mais quando aos 21' Teo fez o 1º golo dos verde e brancos (nessa mesma altura o Benfica mantinha o seu jogo a zeros ). Depois de um passe de João Mário para Ruiz, este cruza rasteiro e Teo Gutierrez só teve de finalizar para trazer as alegrias aos adeptos.

Teo foi o autor do 1º golo dos leões

Logo depois esteve na altura de se ver no que dá a pressa. Aos 24 Arghus acaba expulso depois de travar William Carvalho que ao que parece ia isolado para a grande área....

A equipa de Paulo Fonseca bem que tentou reagir mas a verdade é que face ao poderio verde e branco nada conseguiu fazer. E pior ficou quando à chegada dos 33' Slimani fez o 2-0 para os leões.

Slimani terminou a temporada com 28 golos no campeonato

De cabeça, o avançado leonino , aproveitou o cruzamento colocado de Bruno César e acabou por não dar qualquer tipo de hipótese a Marafona.

Sem a Taça, mas com os golos

Ao longo do segundo tempo o Sporting de Jorge Jesus foi mantendo o mesmo estilo de jogo e não foi dando nem oportunidade para o Sporting de Braga respirar..

William, Teo, Ruiz, Slimani, João Mário e Bruno César foram fazendo a cabeça em água à defesa bracarense que, aos 71' nada pôde fazer para negar o golo a Bryan Ruiz.

O costa riquenho teve a vida tão facilitada que depois da jogada de entendimento só teve mesmo de encostar... mas engane-se quem pense que em Braga o Sporting se encostou.

Ruiz fez o bis em Braga

Sabendo que o titulo já estava, na prática, garantido ao clube da Luz, os leões continuaram a lutar e a jogar como se deles mesmo dependesse a conquista do 1º lugar.

Em boa verdade, até ao fim ainda houve tempo de ver o bis de Ruiz. Aos 80 o extremo leonino aproveitou um cabeceamento de Schelotto e, de primeira, só teve de rematar para a baliza de Marafona. 4-0 estava feito o resultado final.

As merecidas férias

Não foi este ano que o jejum terminou para a Alvalade, ainda assim, o Sporting merece o descansado e o destaque de ter terminado a temporada com 86 pontos, menos 2 do que o Benfica.

Dos 3 grandes é a equipa de JJ que vai mesmo descansar mais cedo uma vez que já foi afastado de todas as outras competições.