Oficial: José Mourinho já é o ''special devil'' de Manchester

O técnico de 53 anos, José Mourinho que já colecionou 22 títulos ao longo da carreira, abraça agora um dos maiores desafios enquanto treinador. O português será o estratega do todo poderoso Manchester United num vinculo válido por 3 temporadas com mais uma de opção. Estima-se que o luso encaixe cerca de 15 milhões de euros por ano sendo que terá 250 milhões para investir em aquisições para atacar a época 2016-2017 com qualidade e ambição. Os 2 nomes mais falados na imprensa inglesa são Ibrahimovic e André Gomes, jogadores que pertencem à extensa lista do treinador dos red devils, onde se encontra também João Mário. O percurso de Mourinho tem sido feito de êxitos e conquistas e é com orgulho que depois da glória no Porto, Chelsea, Inter de Milão e Real Madrid, que se segue o Manchester United para que o polémico treinador continue a ser especial a comandar neste caso a 2ª equipa mais valiosa do mundo.