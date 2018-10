Euro 2016: O RX dos técnicos - Ante Cacic

A chegada ao Europeu não foi fácil e a verdade é que cá está e daqui para a frente os croatas contam com Ante Cacic para o sucesso. Amado por muitos e odiado por outros tantos o técnico de 62 anos chega com a Selecção Croata ao país de Napoleão de armas e bagagens, pronto para mostrar o que vale.

8 anos para chegar aqui

Pode parecer estranho, mas a verdade é que Cacic completa este ano dez anos de carreira enquanto treinador. O seleccionador croata demorou a afirmar-se no mundo do futebol, mas devagar se vai ao longe.

Em dez anos de carreira e depois de ter passado pelo comando de equipas como o Maribor e o Dínamo de Zabreg, Cacic já conta com 8 titulos.

1 Liga jugoslava, 2 Campeonatos croatas, 1 Supertaça da Eslovénia, 1 Taça Croata e 1 Campeonato da segunda liga do futebol croata. Tudo isto surpreendeu a Federação de Futebol da Croácia e em 2015, Cacic foi chamado para o comando técnico da Selecção.

Os resultados que falam por si

No comando da equipa desde 2015 é certo que Cacic ainda não teve tempo suficiente para mostrar realmente o que vale enquanto seleccionador nacional, mas a verdade é que apenas 6 encontros no comando técnico dos croatas, o seleccionador já deu provas mais do que suficientes de merecer a confiança que lhe foi dada.

6 jogos, 5 vitórias e um empate. Este é o saldo de Ante Cacic no comando técnico da Selecção da Croácia, mas a prova de fogo está mesmo no Europeu.

A Croácia faz parte do grupo D, juntamente com a Espanha, a Turquia e a República Checa. As coisas não se avizinham nada fáceis estará Cacic pronto para poder vir a sofrer a sua primeira derrota, ou surpreenderá tudo e todos?