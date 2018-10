Euro 2016: RX aos técnicos – Vladimir Petkovic

Aos 52 anos, Vladimir Petkovic prepara-se para se estrear como selecionador da Suíça num campeonato europeu. Anunciado como novo treinador da seleção da Suíça no final de 2013, o bósnio-croata substituiu Ottmar Hitzfield numa altura em que ainda era treinador da Lazio, de Itália.

Vladimir Petkovic terminou a sua carreira como jogador no Buochs, um clube da Suíça, na época 1998/1999, onde atuou como médio. Na época seguinte estreou-se como treinador, orientando a equipa do Bellinzona. Passando por vários clubes da Suíça, como o AC Malcantone ou FC Lugano, na temporada 2008/2009 chega a treinador do Young Boys, onde permaneceu duas épocas e meia.

A meio da época 2010/2011, Petkovic transferiu-se para o Samsunspor, da Turquia. No entanto, só permaneceu no clube turco meia temporada.

(Fonte: ntvspor.net)

Em 2011/2012, o treinador voltou à Suíça, onde treinou o Sion. Mas foi na temporada seguinte que deu um grande passo na sua carreira, transferindo-se para a Lazio, de Itália. E na sua primeira época como treinador da equipa italiana, Petkovic vence a Taça de Itália, batendo a Roma na final por 0-1.

No entanto, no final do ano de 2013 foi anunciado como novo selecionador da Suíça (assumindo as funções após o Mundial de 2014), substituindo Ottmar Hitzfield.

Integrando o grupo A com a França, a Albânia e a Roménia, Petkovic e a sua equipa terão que lutar muito para conseguir o apuramento para a fase seguinte.